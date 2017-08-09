Жители Гуама "нервничают", в то время как остров разбудили северокорейские угрозы

Жители Гуама были шокированы, проснувшись в среду и узнав новости о том, что они являются мишенью для северокорейских баллистических ракет, хотя местное правительство уверило население, что остров в Тихом океане "готов к любым непредвиденным обстоятельствам", сообщает Джулиан Риалл в британской газете Daily Telegraph.

В сообщении всего несколько часов спустя после того, как американский президент Дональд Трамп пригрозил, что любая северокорейская атака будет встречена "огнем и яростью", государственные СМИ Пхеньяна заявили, что войска КНДР "внимательно изучают операционный план по открытию перекрестного огня по территориям вокруг Гуама", говорится в статье.

Джеки Хэнсон, гражданка США, живущая на Гуаме, рассказала изданию, что ситуация "очень нервная". "Это маленький остров с ограниченными ресурсами, и мы полагаемся на импорт почти во всем, - заявила жительница острова. - Если вдруг что-то пойдет не так, тогда это расстроит весь образ жизни всех, кто здесь долгое время живет".

Издание отмечает, что на Гуаме, находящемся лишь в 2100 милях от Северной Кореи, размещены три ключевых американских военных объекта, включая базу ВВС "Андерсен". "Два бомбардировщика B-1B "Лансер" ВВС США вылетели с авиабазы "Андерсен" в понедельник, чтобы выполнить десятичасовую миссию в сотрудничестве с японскими и южнокорейскими воздушными судами, - сообщает журналист. - Бомбардировщики были сопровождены над Корейским полуостровом в рамках демонстрации силы, направленной на Северную Корею".