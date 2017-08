9 августа 2017 г. Мэтью Сайед | The Times Как обман с допингом помог Путину восстановить свою популярность В конце 2013 года рейтинги одобрения Владимира Путина были на самом низком уровне с момента его избрания на пост президента более десятилетия назад, пишет The Times. "Падение цен на нефть, экономическая стагнация, рост недовольства коррупцией привели к снижению личного рейтинга президента до 61%, что крайне низко для человека, который контролирует значительную часть ведущих СМИ", - отмечает автор статьи Мэтью Сайед. Однако в начале 2014 года все изменилось. Рейтинг Путина подскочил почти на 2000 базисных пункта, более чем до 80%, что стало одним из самых головокружительных взлетов за всю историю таких исчислений. "Человек, политическая репутация которого была под угрозой, чудесным образом воскрес, несмотря на растущий ропот по поводу его легитимности. Не исключено, что это подтолкнуло его к аннексии Крыма в скором времени, что вызвало еще одну волну патриотического воодушевления", - продолжает автор. Что изменилось? В феврале 2014 года в Сочи проводилась зимняя Олимпиада. Это был момент национальной гордости, когда Россия не только оказалась в центре спортивного мира, но и добилась беспрецедентных успехов. В общей сложности Россия завоевала 33 медали, что стало рекордом зимней Олимпиады и превзошло достижения Советского Союза, команда которого выигрывала, в частности, благодаря своим спортсменам из союзных республик. Политическая важность Олимпиады в Сочи была отражена, хотя и мимоходом, в новом документальном фильме "Икар" (Icarus) компании Netflix. В нем показан график снижения рейтинга Путина, его резкий подъем во время Игр и дальнейшие последствия. "Перед Олимпиадой рейтинг его популярности в России стабильно снижался годами, а затем [подскочил], - говорится в комментариях. - Сразу после этого он начал войну против Украины... Если бы Россия выиграла меньше медалей, был бы Путин не столь агрессивен?" Главная тема фильма - это допинг, который подкреплял успех сочинской Олимпиады. Григорий Родченков, бывший руководитель российской антидопинговой лаборатории, который впоследствии стал разоблачителем, "приводит неопровержимые доказательства того, что политический истеблишмент был причастен к приобретению стероидов, их введению спортсменам и изобретательной подмене грязных образцов чистыми", говорится в статье. "Что удивило меня больше всего, так это экономичность таких действий", - негодует автор. Препараты покупались по сниженной цене через Китай. Допинговая стратегия была разработана Родченковым, который тогда уже был на службе у государства. ФСБ выделила несколько человек для содействия в подмене образцов. Их единственная трата заключалась в том, чтобы просверлить тайное отверстие в стене допинговой лаборатории в Сочи и через него подменять образцы, пишет автор. "Трансформация позиции политического лидера, на которую могли уйти годы терпеливой работы над обретением легитимности, была куплена по цене, вероятно, равной одной тысячной доли от 1% ВВП. Затраты на проведение Олимпиады в Сочи, конечно, возросли во время строительства, в первую очередь из-за коррупции, которой молчаливо потворствовал Кремль, но допинговая программа оказалась на удивление экономичной", - возмущается автор. Источник: The Times