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9 августа 2017 г.
9 августа 2017 г.

Том Парфитт | The Times

Деятель российской оппозиции Сергей Удальцов освобожден из исправительной колонии

Левый активист, который возглавлял протесты оппозиции против президента Владимира Путина, вышел во вторник на свободу после четырех с половиной лет домашнего ареста и исправительной колонии, пишет The Times.

40-летний Сергей Удальцов, возглавлявший "Левый фронт", обвинялся в "организации массовых беспорядков" на митинге в 2012 году в Москве, который закончился столкновением между полицией и демонстрантами, напоминает автор статьи Том Парфитт.

Тогда, "несмотря на идеологические разногласия, Удальцов и его сторонники объединили усилия с Алексеем Навальным, антикоррупционным деятелем, который стал самым выдающимся оппонентом Путина", пишет автор статьи Том Парфитт.

Жена Удальцова Анастасия сказала, что он "полон оптимизма и положительных эмоций" и проведет пресс-конференцию в четверг.

Пока неясно, сможет ли Удальцов снова найти себе поддержку, продолжает Парфитт. "Он поддержал кремлевскую аннексию Крыма в 2014 году, что сделало его непривлекательной фигурой среди либералов западного толка", - поясняет автор.

"Левый фронт" больше не существует, и в социалистических кругах ходят спекуляции на тему того, организует ли Удальцов новое радикальное движение или найдет себе приют в Коммунистической партии, которая являет собой часть так называемой "системной оппозиции", говорится в статье.

Источник: The Times


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