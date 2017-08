9 августа 2017 г. Том Парфитт | The Times Деятель российской оппозиции Сергей Удальцов освобожден из исправительной колонии Левый активист, который возглавлял протесты оппозиции против президента Владимира Путина, вышел во вторник на свободу после четырех с половиной лет домашнего ареста и исправительной колонии, пишет The Times. 40-летний Сергей Удальцов, возглавлявший "Левый фронт", обвинялся в "организации массовых беспорядков" на митинге в 2012 году в Москве, который закончился столкновением между полицией и демонстрантами, напоминает автор статьи Том Парфитт. Тогда, "несмотря на идеологические разногласия, Удальцов и его сторонники объединили усилия с Алексеем Навальным, антикоррупционным деятелем, который стал самым выдающимся оппонентом Путина", пишет автор статьи Том Парфитт. Жена Удальцова Анастасия сказала, что он "полон оптимизма и положительных эмоций" и проведет пресс-конференцию в четверг. Пока неясно, сможет ли Удальцов снова найти себе поддержку, продолжает Парфитт. "Он поддержал кремлевскую аннексию Крыма в 2014 году, что сделало его непривлекательной фигурой среди либералов западного толка", - поясняет автор. "Левый фронт" больше не существует, и в социалистических кругах ходят спекуляции на тему того, организует ли Удальцов новое радикальное движение или найдет себе приют в Коммунистической партии, которая являет собой часть так называемой "системной оппозиции", говорится в статье. Источник: The Times