9 августа 2017 г. Алекс Хортон | The Washington Post Почему Северная Корея пригрозила Гуаму - крохотной территории США, где сосредоточена крупная военная мощь По сообщению ЦТА (государственного информагентства Северной Кореи), Пхеньян рассматривает планы удара ракетами средней дальности по военным объектам США на острове Гуам, напоминает The Washington Post. "Это сообщение поступило спустя несколько часов после того, как во вторник президент Трамп предостерег Северную Корею, что та "встретится с огнем и яростью и, откровенно говоря, с силой, подобных которым мир еще не видывал", если не перестанет грозить Соединенным Штатам", - пишет журналист Алекс Хортон. Он также напоминает, что ранее Совет Безопасности ООН проголосовал за новые санкции в отношении Северной Кореи. "То, что Ким Чен Ын обратил внимание на Гуам - суверенную островную территорию США, где находятся стратегический аэродром и база ВМФ - не удивляет 160 тыс. жителей Гуама", - пишет автор. "Всякий раз, как в этом регионе начинается какое-то бряцание саблями, это непременно касается Гуама", - говорит президент Гуамского университета, экс-конгрессмен от Гуама Роберт Ф. Андервуд. "Когда вы родом с Гуама и живете на Гуаме, это нервирует, но не становится необычным явлением", - заметил он в интервью газете. Журналист сообщает, что Гуам - передний край могущества США на Тихом океане. Здесь базируются атомные подлодки и подразделение Сил спецопераций, отсюда вылетают стратегические бомбардировщики, совершающие полеты над Японией и Корейским полуостровом. Опора экономики острова - туризм и военные базы, уровень безработицы высокий. "На этой неделе на Гуам были переброшены из Южной Дакоты два бомбардировщика B-1B Lancer, чтобы совершать полеты вместе с южнокорейскими и японскими самолетами", - пишет издание. В конце июля, в ответ на второе испытание северокорейской межконтинентальной ракеты, с Гуама взлетали по тревоге военные самолеты. "По словам Андервуда, растущее стратегическое значение Гуама объясняется его суверенным статусом. В случае укрепления обороны США должны получать разрешение на наращивание своего военного присутствия от союзных стран типа Южной Кореи и Японии, и процесс может затянуться. Но Гуам используется для незамедлительной проекции мощи", - пишет издание. На Гуаме также базируется комплекс ПРО США THAAD, противоракетный комплекс для высотного заатмосферного перехвата ракет. По данным издания, на Гуаме размещено в общей сложности около 6 тыс. военнослужащих США. Контингент увеличивается, поскольку США стремятся реагировать на растущий радиус действия вооруженных сил Китая и все более изощренную ядерную программу Северной Кореи. Жители Гуама внимательно следят за новостями. "В большинстве случаев чересчур горячая риторика исходит от Северной Кореи. На сей раз она исходит с американской стороны", - заметил Андервуд. Источник: The Washington Post