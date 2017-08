9 августа 2017 г. Рик Ноак | The Washington Post Раньше он правил Германией. Теперь он управляет российскими энергетическими компаниями и набрасывается на США "На протяжении семи лет Герхард Шредер был лидером самой густонаселенной демократии в Западной Европе, - пишет Рик Ноак в американской газете The Washington Post. - Он модернизировал систему социального обеспечения страны, разъярил Джорджа Буша-младшего, отказавшись участвовать во вторжении в Ирак, и был смещен, недобрав лишь немного голосов и проиграв на выборах Ангеле Меркель в 2005 году". По словам автора, Шредер мог бы легко провести остаток своей карьеры в качестве заслуженного государственного деятеля, посещая саммиты и занимаясь написанием книг. Вместо этого Шредер - друг Владимира Путина: он вступился за российского лидера как за "безупречного демократа" - выбрал карьеру в российском мире бизнеса, говорится в статье. "Шредер провел большую часть прошедшего десятилетия, работая на российскую энергетическую промышленность, занимая должность члена правления нескольких консорциумов, в которых контролируемая российским правительством энергетическая компания "Газпром" является либо мажоритарным, либо единственным акционером", - отмечает журналист. "И все же, несмотря на его очевидные связи с российским правительством, которые многие немцы считают неудобными, Шредер недавно вновь стал популярным среди немецких социал-демократов, или СДПГ, - говорится далее. - Члены партии аплодировали бывшему канцлеру во время редкой предвыборной речи на съезде партии в июне". "То, что происходит в США, нужно открыто и жестко критиковать", - сказал Шредер во время выступления. Хотя, как передает автор, он заявил, что не настроен "антиамерикански", далее он раскритиковал "чудовищное" политическое влияние США и призвал немцев игнорировать требования Трампа потратить, по крайней мере, 2% ВВП на оборону. "Нынешнее балансирование Шредера между кулуарами немецкой политики и авангардом связанной с Кремлем торговли столь же удивительно, как и путь, по которому он пошел, чтобы к этому прийти", - пишет журналист. В качестве канцлера Шредер защищал сделку с Россией по трубопроводу "Северный поток", рассказывает Ноак. Затем, спустя лишь несколько неделе после того, как он оставил политику, Шредер начал сам руководить реализацией проекта газопровода - на этот раз в качестве бизнесмена в России и в качестве главы комитета акционеров Nord Stream AG. В 2014 году, продолжает автор, "в разгар украинского кризиса, Шредер отпраздновал свое семидесятилетие с Путиным, вызвав международную отрицательную реакцию. Выбрав бизнес-карьеру в России после политики, заявляли его критики, Шредер по существу решил присоединиться к администрации Путина. Его собственная бывшая партия была в то время возмущена". "Тем не менее, тремя годами позже все большее количество людей среди немецких левых начали снова восхищаться Шредером", - сообщает журналист. В то время как мировое доверие к США находится в свободном падении из-за политики администрации Трампа, Шредеру и другим пророссийским голосам в Германии вновь становится легче защищать Путина, заявил автору Штефан Бирлинг, профессор международной политики в Регенсбургском университете, - так же, как и многие немцы с большей легкостью прощают и забывают, когда дело касается их бывшего лидера. Источник: The Washington Post