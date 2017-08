9 августа 2017 г. Леон Арон | The Wall Street Journal Цель Путина: месть и реставрация "Пока саги о взломе американских выборов российскими хакерами и сговоре штаба Трампа с Россией поглощают вашингтонские элиты и СМИ, без ответа остается более важный вопрос: "Почему Владимир Путин предпринял эти меры и чего дальше ожидать американцам?" - утверждает директор по исследованию России American Enterprise Institute Леон Арон в The Wall Street Journal. - По темпераменту и вследствие пройденного в КГБ обучения, Путин - не такой человек, которого легко прочесть. Секретность - неотъемлемая часть выкованного им режима, как и во всех авторитарных государствах. Однако строить догадки по поводу его мотивов и целей мы должны, потому что альтернатива этому - неприятно удивляться каждый раз, когда он действует". Эксперт напоминает, что "припевом начала 2000-х годов" был вопрос "Who is Mr. Putin?" ("Кто такой г-н Путин?"), и в поиске ключей к его поведению его называли авторитарным модернизатором, оперативником спецслужб, бюрократом и российским националистом. "И все-таки кажется, что устойчивее всего его политика объяснялась иной постепенно проявляющейся идентичностью: идентичностью горячего патриота Советского Союза. На мой взгляд, речи и неподготовленные реплики Путина показывают, что, в отличие от западных и российских демократов, он никогда не верил в нарратив, согласно которому в холодной войне не было победителей. По-видимому, он воспринимает современный мировой порядок как несправедливый и аморальный, взломанный Америкой. Это убеждение укрепилось, когда США вторглись в Ирак в 2003 году. Затем в 2011 году Запад помог Ливии свергнуть Муаммара Каддафи. Путин сравнил это вмешательство с крестовыми походами", - говорится в статье. "Российский президент действует так, как будто он взял на себя историческую миссию вернуть прежнюю мировую "расстановку сил", как выражались советские люди во времена Брежнева. Сопротивление и реставрация - похоже, его девизы-близнецы. Оставляя дверь открытой для сотрудничества с США в сферах борьбы с терроризмом, контроля вооружений и ядерного нераспространения, Путин стал считать остальную геополитику, по большому счету, игрой, в которой может быть только один победитель. Если Запад побеждает, Россия проигрывает - и наоборот", - полагает Арон. "А значит, то, что случилось во время президентских выборов 2016 года, было не разовой антиамериканской акцией, а частью постоянной политики, звеном огромной геополитической мозаики возвращения России на прежние позиции, которую Путин начал складывать", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal