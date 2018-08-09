Кто сказал, что американские санкции не имеют никакого влияния на Россию?

Они срабатывают, быть может, даже помимо ожиданий их авторов

Американские санкции, нацеленные против России после обвинений в ее вмешательстве, порой кажутся бесполезными. Однако они воздействуют куда сильнее, чем кажется, утверждает в своем интервью изданию Atlantico.fr историк, специалист по геостратегии, основатель и президент Французского института стратегического анализа (IFAS) Франсуа Жере.

"Ситуация в США осложнилась из-за трех факторов раздора: российское вмешательство на Украине, аннексия Крыма и вмешательство в президентские выборы в США", - указывает Жере.

"По мере того, как санкции стали касаться отдельных личностей, стало казаться, что их влияние ограниченно. В реальности они затронули крупные компании олигархов и спровоцировали невиданные обвалы на московской бирже. Пострадали банковские операции, курс рубля по отношению к доллару сильно снизился после 2017 года", - отмечает эксперт.

"Трамп, не являющийся членом американского истеблишмента, никогда не был расположен к этим санкциям. Однако он не наложил свое вето, которое, в любом случае, не было бы поддержано с учетом почти единодушной резолюции Конгресса. Между тем на саммите в Хельсинки американский президент стремился к примирению с Путиным, дойдя до того, что он отрекся от расследования американских спецслужб по российскому вмешательству, - напоминает Жере. - Невзирая на санкции, американский президент придерживается персонального политического курса в отношении своего российского коллеги".

"Налоговые реформы и пересмотр пенсионной программы, восходящей к сталинской эпохе, были настоятельно необходимы для России. Их непопулярность не приурочена к санкциям. Это более общая проблема оздоровления российской экономики, - считает собеседник издания. - Путин остается удобно переизбранным президентом, который контролирует большую часть СМИ и в общественных дебатах еще способен изменить российское общественное мнение. Зачастую российские официальные телеканалы приписывают экономические трудности санкциям, при этом отрицая их эффективность. И в этом почти нет противоречия".

"Усиление санкций способно привести российскую экономику к стагнации. Однако у Путина не такое восприятие зависимости между внешней политикой и экономикой, как у Запада. Россия сохраняет примитивную торговую структуру, основанную на нескольких продуктах, которые дают большую прибыль. Она может позволить себе снизить свой импорт пищевых продуктов и высоких технологий, в частности, в военной сфере. Крым снова не окажется под легитимным суверенитетом Украины", - поясняет эксперт.

"Москва не приостановит свою поддержку Асада в Сирии, даже если это обходится дорого и не приносит ощутимого дохода в настоящий момент. Для сохранения политической и народной поддержки Путин по-прежнему может рассчитывать на российский националистический рефлекс", - указывает Жере.

"Для серьезного укуса американские санкции должны быть массированными, что будет трудно осуществить по двум причинам", - анализирует собеседник издания.

"Прежде всего, Трамп будет стремиться расколоть Конгресс и разбить санкции на серии мелких шагов с ограниченными последствиями, - подчеркивает Жере. - К тому же не существует международного единодушия по поводу природы санкций".

"Каждое государство-член ЕС сохраняет свои собственные интересы в отношении России и калибрует санкции, исходя из этого. Кроме того, во Франции, Германии и Италии Москва сумела развернуть большие группы влияния, деятельность которых направлена на максимальное ослабление санкций", - подытоживает эксперт.