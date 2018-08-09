Путин создает боснийские военизированные силы

"Всякому, кто сомневается, что Россия постарается заполнить в Европе любой политический вакуум, который возникнет с уходом США, достаточно взглянуть на Балканы", - пишут в своей статье в Foreign Policy Вера Миронова (приглашенный ученый с кафедры экономики Гарвардского университета) и Богдан Завадевич (научный сотрудник Института исследований Восточной и Юго-Восточной Европы имени Лейбница, Регенсбург, Германия). По мнению авторов, Кремль при проведении операций влияния сосредотачивается на Боснии и Герцеговине.

В составе Боснии и Герцеговины - два административных образования: Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская. "Политика России состоит в том, чтобы поощрять сепаратистские инстинкты второго. Это включает в себя такие, казалось бы, безобидные усилия, как поддержка сербского православия, которого придерживается население Республики Сербской", - говорится в статье.

"Однако самое активное сотрудничество между боснийскими сербами и Россией идет по такому каналу, как силы безопасности Республики Сербской", - пишет издание, напоминая, что Республика Сербская не вправе иметь собственную армию, но располагает своей полицией.

"В 2016 году, во время официального визита российской делегации в Баню-Луку, главной темой переговоров было налаживание партнерства между Республикой Сербской и российской полицией по таким вопросам, как сбор разведданных, борьба с терроризмом и борьба с киберпреступностью. Республика Сербская также согласилась принять у себя российских полицейских инструкторов и направить сотрудников сербских спецподразделений в Москву на обучение. С тех пор сотрудники российской разведки (бывшие сотрудники ФСБ) часто читают лекции и учебные курсы в полицейской академии Республики Сербской и на факультете исследований проблем безопасности Баня-Лукского университета", - говорится в статье.

"Тем временем, под предлогом борьбы с терроризмом, Республика Сербская в последнее время усиливает свои полицейские силы способами, похожими на откровенную милитаризацию, иногда с помощью России", - пишут авторы.

"Россия и Республика Сербская также наладили тесные связи между своими организациями ветеранов войн", - пишут авторы. "Подобные организации участвовали в вербовке местных жителей для поездок на Восточную Украину и в Сирию в качестве иностранных бойцов российских частных военных компаний, таких, как "Группа Вагнера". Отделение ассоциации ветеранов войны в Баня-Луке также аффилировано с сербской военизированной организацией, известной как "Сербская честь", лидеры которой обучались в России", - говорится в статье.

"Россия все еще не располагает существенной "мягкой силой" ни в Боснии, ни даже в Республике Сербской", - пишет издание.

Но авторы считают, что у нынешнего президента Республики Сербской Милорада Додика есть резоны разыграть на президентских выборах в октябре этого года "пророссийскую карту".

По словам автора, лучший способ для Додика сохранить власть - это выставлять себя гарантом автономии Республики Сербской в противовес предполагаемым устремлениям официального Сараево и его западных покровителей. "Очернять своих противников в Республике Сербской, называя их агентами Запада, а самому публично ассоциироваться с Россией (которая все активнее подает себя как противник геополитической агрессии Запада в прошлом и в настоящем), - для Додика самый прямой путь к его ближайшим политическим целям", - говорится в статье.

"Пока политические и экономические связи между Москвой и Баней-Лукой в основном символические", - пишут авторы.

"Но укрепление связей продолжится, если Додик, как ожидается, победит на президентских выборах в октябре. Маловероятно, что российская стратегия, отличающаяся постепенностью, включает в себя какие-то внезапные шаги. Но в конце концов она, возможно, соблазнит Сараево или его западных покровителей вмешаться, чтобы предотвратить решающий разрыв между Баней-Лукой и остальной Боснией, а в таком случае эскалация действий России, возможно, станет неизбежной и непредсказуемой. Либо Запад в конце концов обнаружит, что вмешиваться уже поздно", - заключают авторы.