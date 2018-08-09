"Печальная история", из которой Путин извлек "неправильные уроки"

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс вспоминает события 2008 года вокруг Южной Осетии: "Не говорите, что Америка не отреагировала". О том, каким образом Трамп мог бы предотвратить "третью и, возможно, еще более страшную войну с участием России", размышляет USA Today. ЕС должен осудить агрессивные действия России на Южном Кавказе и применить санкции, призывает депутат Европарламента Дэвид Макалистер.

"Россия вторглась в Грузию десять лет назад. Не говорите, что Америка не отреагировала" - так озаглавлен материал в The Washington Post.

"Важно отметить несколько пунктов для истории", - отмечает в своей статье бывший госсекретарь США Кондолиза Райс.

"Мы в администрации Буша понимали надвигающуюся опасность военных действий России в Грузии. Начиная с весны 2008 года, США и Германия пытались договориться о деэскалации растущей напряженности в сепаратистских регионах Южной Осетии и Абхазии", - говорится в статье.

"Именно в этом контексте я сказала президенту Грузии Михаилу Саакашвили - частным образом - что русские попытаются спровоцировать его и что, учитывая обстоятельства на местах, он не может рассчитывать на ответные меры НАТО. Я не "винила" его за этот кризис - и до сих пор не виню. Это была просто констатация факта в попытке сдержать действия грузин, страсти которых по понятным причинам накалились", - поясняет Райс.

По словам Райс, главной задачей США стала защита грузинской столицы. Для этого американские военно-транспортные самолеты вернули вооруженные силы Грузии из Ирака. И, как вспоминал сам Саакашвили, мы отправили "гуманитарный конвой" в сопровождении военных кораблей США, пишет автор.

В телефонном разговоре через несколько дней после начала кризиса глава МИД РФ Сергей Лавров сказал мне, что для окончания военных действий существуют три условия, пишет Райс. Первым было обещание грузинских ВС не использовать военную силу в отколовшихся регионах, вторым - их возвращение в части. "Однако третье условие, которое, как он сказал, должно остаться "только между нами", поразило меня", - пишет Райс. "Миша Саакашвили должен уйти", - сказал Лавров, по ее словам.

"Я ответила Лаврову, что американский госсекретарь и российский министр иностранных дел не могут вести тайные переговоры о свержении демократически избранного президента", - вспоминает экс-дипломат. Он был в ярости. Однако Саакашвили остался у власти, и грузинская демократия была спасена.

"Это и сейчас печальная история - и, возможно, Путин извлек из нее неправильные уроки. Впрочем, чтобы сдержать его в будущем, нам нужно, прежде всего, правильно оценить факты прошлого", - считает Райс.

О том, каким образом Трамп мог бы предотвратить "третью и, возможно, еще более страшную войну с участием России", размышляют научные сотрудники Atlantic Council Дэниэл Фрид и Марк Симаковски в статье для USA Today. Под первыми двумя войнами подразумеваются события 2008 года в Южной Осетии и Грузии и 2014 года на Украине, соответственно.

Во-первых, "готовьтесь как к обычным, так и к необычным маневрам России, какими бы маловероятными они ни казались", пишут авторы, напоминая, что "российско-грузинская война 2008 года" стала неожиданностью для многих официальных лиц США.

Во-вторых, "разногласия на Западе могут внушить России мысль, что у нее есть шанс безнаказанно совершить агрессию", отмечают авторы.

В-третьих, "во время конфликта контрдавление со стороны Запада и США способно ограничить масштабы российской агрессии. Российские войска развернулись и отошли от Тбилиси отчасти потому, что США запоздало, но эффективно проявили решимость, в том числе, перебросить грузинских военных из Ирака напрямую назад в Грузию, вопреки предостережениям России", пишут авторы.

В-четвертых, "широкий интерес США к улучшению российско-американских отношений оттеснил на второй план попытки сформировать слаженные и прочные международные меры в ответ на войну 2008 года", пишут авторы. Они полагают, что "перезагрузка" российско-американских отношений, предпринятая администрацией Обамы, создала впечатление, что у Запада короткая память.

Наконец, "как подтвердило российское вторжение на Украину 2014 года, Россия позволит своим бывшим советским соседям иметь определенную внутреннюю автономию, но увязанную с российским игом", пишут авторы. На Западе некоторые считают, что разделение мира на сферы влияния неизбежно и даже оказывает стабилизирующий эффект. Авторы возражают, что никакого стабилизирующего эффекта нет.

Авторы заключают: "Мы должны оставаться начеку; думать о "немыслимых" вариантах развития событий; демонстрировать единство Запада; готовить планы сопротивления и демонстрировать готовность их применить; после российской агрессии не спешить с возвращением в "нормальное русло"; помнить, что Россия несет стратегический вызов путем утверждения своей сферы господства".

По мнению авторов, некоторые политические решения администрации Трампа учитывают эти уроки, но "Трамп часто, как представляется, движется в противоположном направлении". Фрид и Симаковски предостерегают: "Расчеты Путина, основанные на оценке намерений США, вновь могут принять агрессивную направленность".

ЕС должен последовательно осудить агрессивные действия России на Южном Кавказе и применить соответствующие санкции, пишет в своей статье для Tagesspiegel экс-премьер-министр Нижней Саксонии, а ныне депутат Европарламента Дэвид Макалистер.

"В эти дни мы вспоминаем войну между Россией и Грузией, (...) которая произошла 10 лет назад. (...) Слишком часто от внимания ускользал тот факт, что такие грузинские территории, как Южная Осетия и Абхазия, 10 лет назад были оккупированы Россией и могут быть постепенно аннексированы ею", - замечает автор статьи.

Депутат Европарламента упрекает Россию в проведении военных учений на территории двух непризнанных международным сообществом самопровозглашенных республик, а также в перемещении границ вглубь территории Грузии.

"Москва заключила с обеими республиками (в 2014 и 2015 годах) противоречащие нормам международного права соглашения о "стратегическом партнерстве", на основании которых южноосетинские и абхазские вооруженные силы все более активно включаются в состав российских военных структур", - говорится в статье.

"Это неприемлемо, и Европа должна однозначно реагировать на это, чтобы не растерять своих позиций в отношении Кремля и подтвердить свою репутацию как сообщества, основанного на единых ценностях. От России мы требуем вывести своих военных с оккупированных территорий и прекратить любые действия, направленные на изменение существующих границ", - пишет Макалистер.

С помощью европейской наблюдательной миссии EUMM удалось предотвратить открытое противостояние между Россией и Грузией. "Однако окончательное решение конфликта отодвигается на неопределенный срок. Женевские переговоры, проводимые при участии ЕС, НАТО и ОБСЕ, не приносят результатов. Каждая провокация со стороны России снижает готовность Тбилиси к переговорам, в то время как напряженность с грузинским меньшинством на оккупированных территориях нарастает".

По мнению автора, следует активизировать усилия по Женевским переговорам, а также в рамках наблюдательной миссии ЕС.