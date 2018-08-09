Состояние здоровья Олега Сенцова, объявившего голодовку в России, резко ухудшается

Адвокат украинского кинорежиссера Олега Сенцова просит, чтобы к нему в тюрьму пустили врачей для получения "независимой информации", пишет журналист французской Le Monde Бенуа Виткин.

Вокруг дела Олега Сенцова, который голодает 88-й день, возникает обстановка, требующая неотложной помощи. В многочисленных открытых письмах с просьбами об освобождении украинского кинорежиссера, приговоренного в России к 20 годам тюрьмы, в последние дни содержатся призывы не допустить его смерти, говорится в статье. Олег Сенцов "сегодня находится между жизнью и смертью, однако ваше влияние и ваша верность принципам прав человека еще дают нам надежду", написали Эммануэлю Макрону в понедельник 6 августа писательница Людмила Улицкая и кинорежиссер Андрей Звягинцев. Оба они просили французского президента посодействовать тому, чтобы врачи из Красного Креста могли посетить заключенного в колонии Лабытнанги, на сибирском Крайнем Севере.

Среди подписантов этого письма фигурирует и его адвокат Дмитрий Динзе, которому удалось встретиться с Сенцовым всего в пятый раз. Адвокат до сих пор избегал паникерских посланий, но по возвращении он представил крайне тревожную картину состояния здоровья своего подзащитного. С 14 мая, когда он начал голодовку, Сенцов потерял 30 кг. У него проблемы с сердцем, очень низкий уровень гемоглобина в крови и низкий пульс - около 40 ударов в минуту. "За последние две недели ситуация драматически изменилась, - пояснил Динзе Le Monde. - Он сам признает, что чувствует себя плохо, чего он не делал раньше. Жара, усилившаяся в данный момент, также играет роль".

Олег Сенцов не держит "тотальную" голодовку. Он выпивает по 3,5 л воды в день и уже две недели соглашается ежедневно принимать от двух до трех ложек пищевых заменителей, во избежание того, чтобы администрация колонии кормила его силой с помощью зонда. Еще и по этой причине он отказывается от предложения госпитализации в гражданскую больницу, опасаясь действий врачей, совершенных против его воли, отмечает Виткин.

Двоюродная сестра крымского кинорежиссера Наталья Каплан в среду указала, что она получила письмо от Сенцова: "Он написал, что конец близок, и это не про освобождение. Он почти не встает".

Перед лицом столь неотложной проблемы вопрос о возможном освобождении отодвигается на второй план, пишет автор статьи. Переговоры с Киевом об обмене пленными, о чем упоминалось ранее, не сдвигаются с мертвой точки: российская сторона отказывается от самого принципа, рассматривая Сенцова как одного из своих граждан.

"Его требования не изменились, - предостерегает Дмитрий Динзе. - Если освободят его одного, он будет расценивать это как поражение".

После своего ареста Олег Сенцов пользовался серьезной поддержкой на Украине. Западные правительства, а также многие известные деятели, такие как писатель Стивен Кинг или актер Джонни Депп, призвали Кремль его освободить. Эммануэль Макрон дважды упомянул о его деле в разговоре с Владимиром Путиным, во время своих визитов в Санкт-Петербург и по случаю ЧМ по футболу, говорится в статье.

"Мы надеялись на какой-то жест под прикрытием турнира, - поясняет Le Monde Франсуа Крокет, посол Франции по правам человека. - Но мы натыкаемся на стену: наши собеседники чередуют отказ от предложения заключить соглашение с полным молчанием и измышлениями. Российская посредница, к примеру, несколько недель назад уверяла нас, что Сенцов в тюрьме набрал 2 кг. Для нас это просто непостижимо. Россия тратит много сил и денег на свой имидж, а тут она, судя по всему, готова оставить его умирать. Теперь наши просьбы носят лишь гуманитарный характер, речь идет о предоставлении доступа независимому врачу. Но мы начинаем опасаться, как бы не было слишком поздно".