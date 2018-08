9 августа 2018 г. Линкольн Пигман | The New York Times Повышение пенсионного возраста стало толчком к протестам к России и поколебало единство партийцев "Крайне непопулярный план правительства по повышению пенсионного возраста в России, которое будет осуществлено впервые за 90 лет, вызвал необычный раскол в правящей партии президента Путина, для которой типична монолитность", - пишет журналист The New York Times Линкольн Пигман, подразумевая партию "Единая Россия". Издание также сообщает, что план "стал толчком к уличным протестам более чем в 150 городах". "Эта турбулентность не несет серьезной угрозы Путину, чей рейтинг в конце июня упал, но позднее начал восстанавливаться. Однако аналитики говорят, что этот план - проверка на то, как далеко может зайти Путин, меняя условия неписаного договора, на котором основана его власть, - договоренности поступиться политическими свободами взамен на экономическую стабильность и чувство гордости своей страной", - говорится в статье. "По мнению большинства экономистов, повысить пенсионный возраст следовало давно, поскольку экономический рост слабый, а количество пенсионеров увеличивается. Это также негласное признание Кремлем того, что ввиду западных санкций и низких цен на сырье ему все труднее сохранять поддержку в обществе, просто расходуя доходы от экспорта нефти и газа", - сказано в статье. "В отличие от организованных оппозиционным политиком Алексеем Навальным антикоррупционных протестов, которые привлекали в основном молодежь, протестовать в связи с пенсиями вышли россияне более старшего возраста, часто считающиеся электоральной базой Путина. Собрались небольшие, но рассерженные толпы", - пишет автор. По оценке издания, президент Путин постарался дистанцироваться от плана повышения пенсионного возраста. "Под давлением общественности некоторые члены партии ослушались предостережений лидеров, что критика плана недопустима", - сообщает автор, упоминая имена депутатов Сергея Железняка и Натальи Поклонской. Источник: The New York Times