ЕС должен подтвердить в Грузии свою репутацию сообщества, основанного на единых ценностях

ЕС должен последовательно осудить агрессивные действия России на Южном Кавказе и применить соответствующие санкции, пишет в своей статье, опубликованной на сайте Tagesspiegel, экс-премьер-министр Нижней Саксонии, а ныне депутат Европарламента Дэвид Макалистер.

"В эти дни мы вспоминаем войну между Россией и Грузией, (...) которая произошла 10 лет назад. В отличие от противоречившей нормам международного права аннексии Крыма Россией и военного конфликта на Восточной Украине ситуация в Грузии нечасто фигурировала в политических дискуссиях в последние годы. Слишком часто от внимания ускользал тот факт, что такие грузинские территории, как Южная Осетия и Абхазия, 10 лет назад были оккупированы Россией и могут быть постепенно аннексированы ею", - замечает автор статьи.

Депутат Европарламента упрекает Россию в проведении военных учений на территории двух непризнанных международным сообществом самопровозглашенных республик, а также в перемещении границ вглубь территории Грузии.

"Москва заключила с обеими республиками (в 2014 и 2015 годах) противоречащие нормам международного права соглашения о "стратегическом партнерстве", на основании которых южноосетинские и абхазские вооруженные силы все более активно включаются в состав российских военных структур", - говорится в статье.

"Это неприемлемо, и Европа должна однозначно реагировать на это, чтобы не растерять своих позиций в отношении Кремля и подтвердить свою репутацию как сообщества, основанного на единых ценностях. От России мы требуем вывести своих военных с оккупированных территорий и прекратить любые действия, направленные на изменение существующих границ", - пишет Макалистер.

С помощью европейской наблюдательной миссии EUMM удалось предотвратить открытое противостояние между Россией и Грузией. "Однако окончательное решение конфликта отодвигается на неопределенный срок. Женевские переговоры, проводимые при участии ЕС, НАТО и ОБСЕ, не приносят результатов. Каждая провокация со стороны России снижает готовность Тбилиси к переговорам, в то время как напряженность с грузинским меньшинством на оккупированных территориях нарастает".

По мнению автора, следует активизировать усилия по Женевским переговорам, а также в рамках наблюдательной миссии ЕС.