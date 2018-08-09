В Белоруссии задержан корреспондент Deutsche Welle

Около десятка журналистов были арестованы в Белоруссии. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к платной новостной подписке государственного информагентства БелТА, без ведома и согласия последнего, сообщает немецкая газета Tagesspiegel.

В среду был задержан и обозреватель русскоязычной редакции DW Павлюк Быковский. "До этого сотрудники СК провели обыск в квартире журналиста", - говорится в статье.

Как сообщает сама DW, компания выразила протест против ареста своего сотрудника и потребовала его незамедлительного освобождения, обратившись к послу Белоруссии в Берлине.

По словам корреспондента, сотрудники СК пришли к нему на квартиру с ордером и сообщили ему, что он является свидетелем. "В ходе обыска были конфискованы среди прочего компьютер, планшеты, телефон и банковские карты", - передает издание.

По информации организации "Репортеры без границ", во вторник прошли обыски в редакциях нескольких газет, а также в минских редакциях независимого информагентства БелаПАН и новостного портала tut.by. Было задержано, по меньшей мере, четверо журналистов. Всех их обвиняют в якобы несанкционированном доступе к платной новостной подписке государственного информагентства БелТА. Как пишет Tagesspiegel, ссылаясь на DW, "Быковский прокомментировал эту ситуацию в качестве медийного эксперта в эфире Euroradio".

Как сообщили в МИД Германии, федеральное правительство потребовало "от белорусских властей объективных действий" и уважения свободы прессы и слова.

Согласно рейтингу "Репортеров без границ", Белоруссия занимает 155-е место из 180 по ситуации со свободой слова в стране. В 2017 году здесь было временно задержано, по меньшей мере, 100 журналистов: все они работали в СМИ, головной офис которых находится за границей, отмечает в заключение издание.