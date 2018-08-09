Ровно 10 лет назад Россия вторглась в Грузию. Каким образом Трамп мог бы предотвратить еще одну войну

"Вот как администрация Трампа могла бы предотвратить третью и, возможно, еще более страшную войну с участием России" - так предваряют свою статью в USA Today научные сотрудники Atlantic Council Дэниэл Фрид (в прошлом посол США в Польше) и Марк Симаковски (о нем издание сообщает, что он был в Пентагоне "директором по вопросам политики в отношении России во время российского вторжения на Украину в 2014 году и советником Пентагона во время вторжения России в Грузию в 2008 году"). Под первыми двумя войнами подразумеваются события 2008 года в Южной Осетии и Грузии и 2014 года на Украине, соответственно.

1. "Готовьтесь как к обычным, так и к необычным маневрам России, какими бы маловероятными они ни казались", - пишут авторы, напоминая, что "российско-грузинская война 2008 года" стала неожиданностью для многих официальных лиц США.

2. "Разногласия на Западе могут внушить России мысль, что у нее есть шанс безнаказанно совершить агрессию", - отмечают авторы, приводя пример со спором в апреле 2008 года между США и Германией о том, следует ли предлагать Грузии и Украине План действий по подготовке к членству в НАТО.

3. "Во время конфликта контрдавление со стороны Запада и США способно ограничить масштабы российской агрессии. Российские войска развернулись и отошли от Тбилиси отчасти потому, что США запоздало, но эффективно проявили решимость, в том числе, перебросить грузинских военных из Ирака напрямую назад в Грузию, вопреки предостережениям России", - пишут авторы. "В Донбассе украинцы сопротивлялись российским атакам, а Запад под руководством президента Обамы и канцлера Меркель наложил на Россию санкции", - говорится в статье.

4. "Широкий интерес США к улучшению российско-американских отношений оттеснил на второй план попытки сформировать слаженные и прочные международные меры в ответ на войну 2008 года", - пишут авторы. Они полагают, что "перезагрузка" российско-американских отношений, предпринятая администрацией Обамы, создала впечатление, что у Запада короткая память.

5. "Как подтвердило российское вторжение на Украину 2014 года, Россия позволит своим бывшим советским соседям иметь определенную внутреннюю автономию, но увязанную с российским игом", - пишут авторы. По их словам, на Западе некоторые считают, что разделение мира на сферы влияния неизбежно и даже оказывает стабилизирующий эффект. Фрид и Симаковски возражают, что никакого стабилизирующего эффекта нет.

Авторы заключают: "Мы должны оставаться начеку; думать о "немыслимых" вариантах развития событий; демонстрировать единство Запада; готовить планы сопротивления и демонстрировать готовность их применить; после российской агрессии не спешить с возвращением в "нормальное русло"; помнить, что Россия несет стратегический вызов путем утверждения своей сферы господства".

По мнению авторов, некоторые политические решения администрации Трампа учитывают эти уроки, но "Трамп часто, как представляется, движется в противоположном направлении". Фрид и Симаковски предостерегают: "Расчеты Путина, основанные на оценке намерений США, вновь могут принять агрессивную направленность".