Алкоголь и секс-вечеринки: жители Дюссельдорфа обратились за помощью к властям

Многочисленные отдыхающие на озере Баггерзее в Дюссельдорфе стали причиной настолько больших проблем, что местные жители просят о помощи министра внутренних дел, сообщает немецкое издание Die Welt.

Официально купание в озере запрещено. Здесь нет общественной парковки, туалетов и урн для мусора, и это имеет тяжелые последствия для местных жителей, отмечает корреспондент.

"Мы, местные жители, не решаемся выйти на улицу, - говорит один из жителей. - Во время вечерней прогулки с собакой к тебе пристают пьяные, нередко встречаются голые люди, договорившиеся на соответствующих сайтах о сексе у озера".

Многие безответственные отдыхающие неправильно паркуются, разъезжают по жилым районам, а также используют палисадники в качестве туалета, говорится в статье.

Жители района Ангермунд составили письмо министру внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Херберту Ройлу, в котором просят его о помощи. У инициативных граждан даже есть готовое решение: можно было бы разрешить купание в озере, так как официальные места для купания находятся под охраной.