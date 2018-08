9 августа 2018 г. Питер Холли | The Washington Post Возможно, вскоре красивейшие люди планеты больше не будут людьми "А что, если крупным компаниям и модным брендам больше не придется полагаться на случай (будь то мимолетная встреча или пролистывание снимков незнакомых людей в Instagram) при поисках фотомоделей, которые стали бы идеальным "лицом" их продукции?" - задается вопросом The Washington Post. Журналист Питер Холли пишет: "Кэмерон-Джеймс Уилсон уверяет, что для некоторых эта необходимость отпала. Этот 29-летний лондонский фотограф - создатель Шуду (Shudu), удивительной Instagram-модели из Африки, у которой более 130 тыс. фолловеров". Издание разъясняет: "Хотя Шуду завораживающе красива, она - чисто виртуальное существо; Уилсон раскрыл этот факт в нынешнем году после того, как изображение Шуду приобрело вирусную популярность, и тем самым положил конец многомесячным напряженным предположениям о ее происхождении. Шуду нарекли "первой в мире цифровой супермоделью", и исступленный восторг перед ее совершенно реалистичной внешностью наводит на мысль, что она далеко не последняя. Она появилась во времена, когда Instagram, фильтры Snapchat и приложения для ретуширования фотографий, опирающиеся на искусственный интеллект, размыли границы между реальностью и фантазиями, превращая обычных людей в живописные полотна или изящные цифровые аватары, которые прихорашиваются, чтобы собрать побольше "лайков". Этим летом журнал Time включил загадочный цифровой аватар, превратившийся в икону стиля по имени Лил Микела (Lil Miquela), в список "25 человек, имеющих наибольшее влияние в интернете". У Микелы 1,3 млн поклонников (кстати, ее "менеджером" одно время была некая лос-анджелесская фирма). Фанаты скрупулезно анализируют ее размышления в интернете и вкусы в моде, а о том, что она ненастоящая, вспоминают уже потом". По мнению некоторых наблюдателей, виртуальные супермодели - всего лишь первые ласточки "революции" в сфере аватаров. "Моделей на свете предостаточно, но трудно найти тех, кто был бы воистину уникален, - говорит Уилсон. - Модели, нарисованные в 3-D, не могут выходить на подиум по вашему поручению, но могут быть виртуальными официальными представителями, которые помогают человеку делать покупки или станут лицом службы по работе с клиентами". Издание также обращается к предостережениям: "Манипуляции с цифровыми изображениями реальных людей уже считают причиной пропаганды нереалистичных стандартов красоты, которые, по мнению экспертов, начинают действовать на детей уже с 5-летнего возраста. Теперь некоторые опасаются, что грядущая волна виртуальных супермоделей вынудит живых людей, особенно женщин, пытаться соответствовать какому-то экстраординарному, синтетическому канону красоты". Журналист тут же поясняет, что Уилсон наделяет свои создания темной кожей, женственными округлостями, тонкими морщинками и реалистичными растяжками, чтобы поддержать идею естественной красоты и многообразия. Келвин Бун, владелец американского агентства Boon Models, отмечает: "Если аватары станут выглядеть, как реальные люди, это сильно ослабит могущество модельных агентств. Брендам понадобятся живые модели только для промоушен-мероприятий и выступлений на подиумах". "Другие - например, Уилсон - полагают, что мы увидим гибридную систему, когда модели и знаменитости будут продавать лицензии на использование своих цифровых аватаров, чтобы выступать во множестве мест одновременно", - говорится в статье. Источник: The Washington Post