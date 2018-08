9 августа 2018 г. Кондолиза Райс | The Washington Post Россия вторглась в Грузию десять лет назад. Не говорите, что Америка не отреагировала На этой неделе исполняется десять лет с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Грузию, пишет бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в статье для The Washington Post. "Важно отметить несколько пунктов для истории", - отмечает она. "Мы в администрации Буша понимали надвигающуюся опасность военных действий России в Грузии. Начиная с весны 2008 года, США и Германия пытались договориться о деэскалации растущей напряженности в сепаратистских регионах Южной Осетии и Абхазии", - говорится в статье. "Именно в этом контексте я сказала президенту Грузии Михаилу Саакашвили - частным образом - что русские попытаются спровоцировать его и что, учитывая обстоятельства на местах, он не может рассчитывать на ответные меры НАТО. Я не "винила" его за этот кризис - и до сих пор не виню. Это была просто констатация факта в попытке сдержать действия грузин, страсти которых по понятным причинам накалились", - поясняет Райс. По словам Райс, главной задачей США стала защита грузинской столицы. Для этого американские военно-транспортные самолеты вернули вооруженные силы Грузии из Ирака. И, как вспоминал сам Саакашвили, мы отправили "гуманитарный конвой" в сопровождении военных кораблей США, вспоминает автор. В телефонном разговоре через несколько дней после начала кризиса российский министр иностранных дел Сергей Лавров сказал мне, что для окончания военных действий существуют три условия, пишет Райс. Первым было обещание грузинских ВС не использовать военную силу в отколовшихся регионах, вторым - их возвращение в части. "Однако третье условие, которое, как он сказал, должно остаться "только между нами", поразило меня", - пишет Райс. "Миша Саакашвили должен уйти", - сказал Лавров, по ее словам. "Я ответила Лаврову, что американский госсекретарь и российский министр иностранных дел не могут вести тайные переговоры о свержении демократически избранного президента", - вспоминает экс-дипломат. Он был в ярости. Однако Саакашвили остался у власти, и грузинская демократия была спасена. "Это и сейчас печальная история - и, возможно, Путин извлек из нее неправильные уроки. Впрочем, чтобы сдержать его в будущем, нам нужно, прежде всего, правильно оценить факты прошлого", - считает Райс. Источник: The Washington Post