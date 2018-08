9 августа 2018 г. Редакция | The Wall Street Journal Объединившись против путинского яда "Россия применила нервно-паралитическое вещество на британской территории в марте, попытавшись убить бывшего двойного агента. В результате этой атаки отравились бывший российский шпион и его дочь, погибла мать троих детей, и страх охватил жителей Солсбери. Британия, США и другие союзники депортировали российских шпионов после этой атаки, и в среду администрация Трампа заявила о новых карательных мерах. Это было сделано вовремя", - полагает редакция The Wall Street Journal. "Атака в Солсбери изменила отношение британской публики и премьер-министра Терезы Мэй к России, и презрение Кремля к нормам разведки (агентов не убивают после того, как отпускают во время операций обмена шпионами) и гарантиям цивилизованных государств потребовало защиты США. После саммита в Хельсинки, когда президент Трамп был столь великодушен по отношению к Путину, новые санкции также являются важным посылом Москве о том, что за безрассудное поведение нужно платить", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal