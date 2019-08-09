Полетные данные свидетельствуют, что помощник Сальвини совершил много загадочных поездок в Москву примерно в то время, когда состоялась секретная встреча по нефтяной сделке

"Джанлука Савоини, политтехнолог в центре шторма вокруг секретного плана финансирования крайне правой партии заместителя премьер-министра Италии российскими нефтяными деньгами, ездил в Москву и обратно, совершив в прошлом году многочисленные загадочные поездки, которые поднимают новые вопросы о его связях с Россией и истинной цели его визитов. Совместное расследование, проведенное BuzzFeed News, веб-сайтом журналистских расследований Bellingcat и российским новостным сайтом Insider, установило, что Савоини, давний помощник зампремьер-министра Маттео Сальвини, трижды прилетал в Москву в течение семи недель, предшествовавших подготовке к критически важной встрече в гостинице "Метрополь" в октябре, на которой обсуждалась предполагаемая тайная нефтяная сделка. В последующие недели он совершил еще три поездки в Россию", - сообщает Buzzfeed News.

"Сальвини не присутствовал на встрече в "Метрополе", которая состоялась 18 октября, но в то время он находился в Москве. Он последовательно отказывался отвечать на вопросы о том, знал ли он о факте проведения встречи и о предполагаемой нефтяной сделке. Он неоднократно настаивал на том, что не знает, что делал Савоини в Москве. Но теперь BuzzFeed News, Bellingcat и Insider могут сообщить, что на имя члена министерского состава Сальвини, Клаудио Д'Амико, был забронирован авиабилет на тот же рейс "Аэрофлота", что и для Савоини, из Милана в Москву 16 октября - SU2411, и на тот же обратный рейс - SU2414 - на вечер 18 октября, после встречи в "Метрополе" тем утром. Д?Амико является стратегическим советником Сальвини по международным делам", - сообщается в статье.

"(...) Эти данные получены благодаря анализу данных о бронировании авиабилетов Савоини и Д'Амико, сопоставленных с их активностью в социальных сетях. Анализ показывает, что Савоини совершил необычайно большое количество поездок в Россию за последние пять лет - нанеся, по крайней мере, 14 визитов в одном только 2018 году и еще три в первые три месяца этого года. Во многих случаях он оставался в России не более одной-двух ночей, показывают данные. Кто оплачивал перелеты, с кем встречался Савоини во время пребывания в Москве и знал ли Сальвини об этих поездках, неизвестно", - передает Buzzfeed News.

(...) Также можно сообщить десятки поездок Савоини в Россию за последние пять лет не отображаются в российской Центральной базе данных учета иностранных граждан, известной как "миграционная база данных". Эта база данных составляется российским министерством внутренних дел на основе обязательных миграционных карточек, которые должны заполняться всеми, кто не является гражданами России и прибывает в страну. В соответствии с российским законодательством, любой прибывающий иностранец должен быть зарегистрирован в центральной базе данных вместе с данными о своей поездке, такими как номер визы, паспортные данные, порт прибытия, время въезда и выезда. Отсутствие таких данных в отношении Савоини предполагает либо то, что он имел особый статус, присуждаемый по прибытии лицам, которым, например, не нужно проходить паспортный контроль, либо то, что информация была стерта из базы данных", - отмечается в статье.

Buzzfeed News напоминает, что в прошлом месяце издание опубликовало записи встречи в "Метрополе" 18 октября, во время которой Савоини и пять других мужчин - двое других итальянцев и трое россиян - подробно обсуждали план тайного перевода десятков миллионов долларов от нефтяной сделки для поддержания европейской избирательной кампании "Лиги".

"(...) Итальянская газета Corriere della Sera в прошлом месяце сообщила, что вечером перед встречей в "Метрополе", 17 октября, Сальвини обедал в московском ресторане Ruski с Д'Амико, тремя другими своими сотрудниками, Савоини, и руководителями Confindustria Russia, промышленной группы, которая проводила мероприятие, на котором лидер "Лиги" выступал ранее в тот же день. Сальвини вылетел обратно в Италию 18-го", - говорится в статье.

"Данные о полетах также показывают, что на имя Д'Амико был забронирован перелет из Милана в Москву 2 октября, чуть более чем за две недели до встречи в "Метрополе", и из российской столицы в Грозный в Чечне через три дня. В социальных сетях нет никаких доказательств того, что он совершил эту поездку. Похоже, это совпадает с одной из поездок Савоини, - передает издание. - Данные о бронированиях показывают, что он вылетел из Милана в Москву 4 октября, а, согласно посту в Facebook, он находился в Грозном 5 октября. (...) На имя Д'Амико были забронированы четыре поездки в Россию с момента присоединения к команде Сальвини в августе прошлого года; в дополнение к октябрьским рейсам также были забронированы его поездки в январе и феврале этого года".

"Нет никакой уверенности, что Савоини и Д'Амико осуществили посадку и улетели всеми рейсами, билеты на которые были забронированы для них, но записи о бронированиях были сопоставлены с их обширной активностью в социальных сетях, что подтверждает, что они были в России, часто вместе, во многие из этих дат, - подчеркивается в публикации. - Существует также вероятность того, что в данных могут быть небольшие расхождения, потому что двое мужчин использовали разные паспорта".

"(...) Савоини сопровождал Сальвини в нескольких его поездках в Россию, в том числе в трех поездках, следовавших одна за другой, в период с октября 2014 года по февраль 2015 года, а также в поездках в ноябре 2016 года и в марте 2017 года для подписания соглашения о сотрудничестве с партией Владимира Путина "Единая Россия". Сальвини, Савоини и Д'Амико вместе ездили в аннексированный Крым в 2014 и 2016 годах. В 2016 году Савоини и Д'Амико стали сооснователями компании в России под названием Orion, согласно данным регистрации компании. Д'Амико также указан в качестве директора компании", - сообщает Buzzfeed и указывает на противоречие этих данных сведениям, указанным Д'Амико в документе регистрации иностранных интересов в местном совете, где он работает в Италии: там Д'Амико заявляет, что является директором фирмы с 2018 года.

"В августе прошлого года он присоединился к команде Сальвини в качестве стратегического советника по международным делам, о чем свидетельствует документ от 30 января 2019 года. Назначение с окладом 65 тыс. евро в год было сделано через указ заместителя премьер-министра. Д'Амико также указан на странице команды прокремлевской организации "Ломбардия-Россия", которую возглавляет Савоини. И Савоини, и Д'Амико участвовали в официальных встречах Сальвини с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым в июле прошлого года - даже до того, как Д'Амико официально присоединился к штабу Сальвини".

"Сальвини, который также является министром внутренних дел Италии, давно отрицал, что Савоини был членом его официальной делегации в Москве в этой поездке. Но эти отрицания были напрямую опровергнуты премьер-министром Италии Джузеппе Конте во время парламентских дебатов в прошлом месяце (...).

"(...) Лидер "Лиги" до сих пор отказывался выступать в парламенте и отвечать на вопросы депутатов и журналистов о том, что он знал о переговорах в "Метрополе". Он последовательно и категорически отрицал, что когда-либо получал какое-либо финансирование из российских источников", - резюмирует Buzzfeed News.