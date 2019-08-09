Владимир Путин, вечный правитель России

"На протяжении 20 лет Владимир Путин находится у власти в России. Тогда он освободил страну от экономического кризиса, который теперь возвращается", - пишет немецкое изданиеHandelsblatt.

"Для многих россиян это героический эпос. Когда 9 августа 1999 года Владимир Путин был назначен главой правительства, ситуация в России казалась безнадежной. Шоковые реформы, хаос ельцинских лет, крах рубля, банковские кризисы и почти всеобъемлющее господство олигархов: страна страдает, миллионы обедневших россиян ждут чуда, ждут, когда появится тот, кто спасет Россию. Этим человеком суждено было стать некому Владимиру Путину из Санкт-Петербурга, который уже попробовал себя в роли главы российской спецслужбы", - повествует журналист Матиас Брюггманн.

"Владимир Путин не выпустил власть из рук по сей день. (...) Путин сумел взять под контроль отдельные силовые центры - армию, спецслужбы и олигархов - и так остаться у власти", - говорится в статье.

"Но не все думают, что история Путина годится для героического эпоса, - отмечает Брюггманн. - Для одних он "демократ чистой воды" (так назвал Путина экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер), для других - попросту деспот".

"Героические годы Путина прошли; демоны кризиса, которых некогда прогнал Путин, кажется, возвращаются. Учитывая прогнозируемый рост экономики на 1,2% и 1,7% в этом и следующем году, Россия с большим отрывом стоит позади всех восточноевропейских стран, - констатирует издание. - Венский институт международных экономических исследований считает, что страна уже находится "на грани рецессии", и рисует мрачный сценарий".

"Падающие реальные доходы при одновременно растущей кредитной нагрузке могут привести к тяжелым потрясениям в банковской системе", - предостерегает бывший министр экономики Андрей Нечаев.

"Для Нечаева причина экономического краха очевидна: "Кремль, кажется, не готов к необходимым институциональным и структурным реформам", - передает издание.

"В то время как внутри страны накаляется обстановка, Путин пытается перевести внимание на великое общее дело. (...) В 2014 году он аннексировал украинский полуостров Крым. (...) С 2015 года Россия выступает в сирийском конфликте на стороне диктатора Башара Асада. Совместными усилиями они вернули обширные регионы страны в руки сирийского правительства - а Россию на мировую арену. С тех пор немецкие политики, отвечающие за внешнюю политику, подчеркивают, что большинство глобальных проблем больше не решить без России", - пишет Handelsblatt.