Владимир Путин в поисках третьего дыхания

"Ровно двадцать лет назад Владимиру Путину отдал свой трон очень слабый как в политическом, так и в физическом плане Борис Ельцин", - пишет журналист Le Figaro Эммануэль Гриншпан.

"(...) 31 декабря 1999 года Борис Ельцин во время традиционных новогодних поздравлений по телевидению произнес перед ошеломленной страной фразу, ставшую знаменитой: "Я устал, я ухожу". На следующий день началась новая эра. Путин бросил российскую армию в борьбу против чеченских мятежников, грозясь по телевидению, что он будет преследовать террористов везде, "в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим". Он провел чистку в рядах телевизионных журналистов, которые с тех пор стали петь ему дифирамбы. И приструнил олигархов, поставив их перед выбором: изгнание, тюрьма или покорность. Почти все выбрали третий вариант и разбогатели как никогда", - говорится в статье.

"Оппозиционеры, лишившиеся финансирования и поддержки со стороны СМИ, оказались загнаны в угол. Три оппозиционные партии решили подчиниться. С тех пор они занимают второстепенное положение в послушном парламенте, а демократическая и либеральная оппозиция исчезла из системы представительства. И держалась тихо. Наблюдатели описывают 2000-е годы как времена первого общественного договора между Владимиром Путиным и россиянами: потребляйте больше и откажитесь от плюрализма", - указывает автор публикации.

"(...) Ситуация усложнилась, когда Владимир Путин решил пойти на третий срок в 2012 году. Часть городских жителей, усвоившая западноевропейский образ жизни и мыслей, уже не хотела видеть авторитарного президента и требовала свободных выборов. С помощью кампании запугивания эту волну недовольства удалось разбить. Владимир Путин начал консервативный и антизападный разворот, который в 2014 году завершился аннексией Крыма. Популярность Владимира Путина снова взлетела. Это второй общественный договор с россиянами: Путин снова сделает Россию сверхдержавой, но придется затянуть пояса", - пишет Le Figaro.

"Сегодня в Москве 20-летний юбилей Владимира Путина у власти остается практически незамеченным. И раз государственное телевидение, как правило, всегда готовое воздать почести годовщинам такого рода, об этом не говорит, то вероятно, оно получило некие инструкции на сей счет. А, может, такая цифра выглядит раздражающей?" - задумывается Гриншпан.

"20 лет может править монарх или вождь, но для избираемого главы государства это невероятно долгий срок пребывания у власти. Даже просто повторяя эту цифру публично, можно заставить и вполне лояльных граждан задуматься: как же так получилось, что молодой энергичный преемник Ельцина уже правит дольше, чем Брежнев, более того - дольше, чем Андропов, Черненко, Горбачев и Ельцин вместе взятые", - комментирует политолог Федор Крашенинников в ежедневной газете "Ведомости".

"Усталость населения прослеживается и в опросах, опубликованных 30 июля "Левада-центром": 38% россиян не хотят, чтобы Путин оставался во главе страны после 2024 года", - говорится в публикации.

"(...) Еще один показатель, обнаруживающий окончание общественного договора - только 24% опрошенных считают, что "Путин в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны", - сообщает издание.

"Наиболее критично к Владимиру Путину относятся люди 25-30 лет, более обеспеченные и образованные, - группа, которая через некоторое время будет задавать тон. В Москве такие установки выражены максимально, они будут влиять все больше, и мы увидим усиление негативного тренда в отношении к президенту", - отмечает директор "Левада-центра" Лев Гудков

"Если только непотопляемый президент не удивит россиян третьим общественным договором", - резюмирует Гриншпан.