Голые землекопы были в меню наших предков 47 тыс. лет назад

"Голые землекопы, лучше хорошо поджаренные: таково было меню наших доисторических предков, которые добрались до отдаленного высокогорья Эфиопии, чтобы добывать там обсидиан. Их история была реконструирована учеными", -сообщает швейцарская газета Le Temps.

"У нас были предки в горах Африки, а мы об этом не знали. Они забрались высоко в горы и точно не были дураками! Наоборот, эти доисторические предки были изобретательными, дерзкими, наделенными исключительной способностью к адаптации. И у них был хороший инстинкт выживания, потому что они, не колеблясь, поднимались на крутые склоны, чтобы достичь отдаленных горных районов, расположенных на высоте почти 3500 метров. Там, несмотря на ветер и мороз, они сумели использовать имеющиеся ресурсы, живя во временных укрытиях", - рассказывает издание.

"Об истории, произошедшей в горах современной Эфиопии 47 тысяч лет назад, 8 августа в журнале Science сообщили немецкие, швейцарские, эфиопские, американские и французские исследователи. Это история о гиенах и голых землекопах, обсидиане и режущих инструментах. И конечно, о Homo Sapiens. Горькая, но успешная история выживания длилась 16 тысяч лет", - говорится в публикации.

"Тогда был плейстоцен, период, отмеченный циклами оледенения. "В Африке ледниковый период соответствовал очень засушливым временам", - поясняет Жозефина Лесур, соавтор исследования из французского Национального музея естественной истории в Париже. Ученые хотели понять, как доисторическим людям удалось выжить. Что послужило им пристанищем в горах, менее затронутых засухой?

"Археологи осмотрели область, которую они никогда не исследовали: горы Бале, к юго-востоку от Рифт-Валли", - пишет издание. - (...) Исследователи обнаружили много следов очагов и костей. Этот грандиозный и засушливый пейзаж не был пустынным, он ломился от изобилия излюбленных яств, а именно, слепых землекопов".

"95% костей, найденных в укрытии, принадлежали голым землекопам!" - с удивлением говорит Жозефина Лесур. На многих из них виднелись признаки горения, что указывало на то, что дичь была поджарена. Для наших предков это была легкая добыча. При этом человеческих костей не было вообще. "Либо люди погибли там, но были похоронены в другом месте. Либо они занимали это место только периодически, например, в зависимости от сезона, и погибали где-то еще", - продолжает археолог.

"(...) Как Homo Sapiens удалось адаптироваться к жизни на высоте?" - задается вопросом издание.

"Эти доисторические путешественники были очень хорошо приучены к холодной, ледяной среде, особенно когда они поднимались по скалистым горным хребтам, чтобы добыть обсидиан", - пишет Александр Гроос из Бернского университета.

"Фактически, в этих ледяных горах охотники-собиратели нацелились на два основных ресурса, обсидиан и голого землекопа", - отмечается в статье.

"Сосредоточившись на этом грызуне как на ключевом источнике пищи, они удовлетворили две основные потребности: высокое потребление калорий и небольшие физические усилия. Эта добыча имелась в избытке, она была доступна в течение всего года, ее легко было поймать, при том, что среда обитания была ограниченной", - утверждают ученые-авторы исследования.