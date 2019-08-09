Как на примере дяди Сергея Россия дает наглядный урок остальным

"Семья Проказовых приняла участие в демонстрации оппозиции - и теперь вынуждена бороться за родительские права на своего ребенка", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Московскую оппозицию не допустили к участию в выборах в Мосгордуму в сентябре, что возмутило многих избирателей, в том числе и родителей годовалого Артемия Дмитрия и Ольгу, а также его дядю Сергея Фомина, который собирал подписи в поддержку одного из оппозиционных кандидатов, повествует автор статьи Кристиан Эш. Семья пошла на несанкционированную городским правительством демонстрацию.

"Что случилось потом, было заснято следователями российской полиции и показано по телевидению: сигнал тревоги сработал, очевидно, во всех органах госбезопасности России. Дело в том, что к концу дня нести маленького Артемия разрешили его дяде Сергею", - говорится статье.

"То, что немецкому наблюдателю, вероятно, покажется абсолютно безобидным, для российской юстиции является неслыханным преступлением, - отмечает издание. - Прокуратура уже потребовала лишить родителей Артемия родительских прав; кроме того, ночью у них провели обыск - и их также допросили в Следственном комитете. (...) Следствие ведется по двум статьям: оставление ребенка в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Жизнь семьи Проказовых перевернули с ног на голову".

"С юридической точки зрения, это абсурдно, но вполне соответствует политической логике. Маленькому Артемию не повезло в том, что именно его дядю Сергея власти выбрали для того, чтобы на его примере преподать наглядный урок остальным. Российская юстиция готовит большой уголовный процесс об участии в "массовых беспорядках" - так она интерпретирует мирный митинг. Цель: запугать оппозицию так, чтобы она больше не устраивала несанкционированных демонстраций, - считает Эш. - Сергей Фомин - один из одиннадцати обвиняемых, а так как под его руководством люди скандировали лозунги, его считают даже "организатором" массовых беспорядков - минимальное наказание за это составляет 8 лет тюрьмы".

"Дмитрий и Ольга с растущим беспокойством наблюдали, как сначала в интернете, а затем по телевидению распространялся ролик о Сергее Фомине, в котором присутствуют и они. Фомина там представляют организатором митинга, а их самих - плохими родителями, которые якобы отдали своего ребенка чужому человеку, чтобы он мог пройти через полицейское оцепление. "Там вообще не было оцепления. А Сергей - не чужой. Он мой хороший друг, двоюродный брат моей жены, крестный нашего старшего сына. К тому же мы всегда были рядом", - говорит Дмитрий".

В Следственном комитете Ольга и Дмитрий "узнали, что инициатива по возбуждению против них дела пришла сверху - от генерала Александра Бастрыкина, влиятельного главы ведомства. "Так нам сказал сам следователь", - говорит адвокат Дмитрия Наталия Каплина, присутствовавшая на допросе".

"Каплина называет действия властей "глупыми", по ее словам, ей неизвестно аналогичных случаев. Адвокат говорит: "Я надеюсь, что у них нет шансов". Но быть в России уверенным в чем-либо в эти дни более невозможно", - отмечает издание.

"Один успех юстиция уже может занести на свой счет: Сергей Фомин, которого полиция искала в последние дни, в четверг явился сам. В настоящее время он находится в СИЗО. Когда маленький Артемий и его дядя увидятся в следующий раз, неизвестно", - пишет Der Spiegel.