Система Путина

"Двадцать лет назад Борис Ельцин представил россиянам в качестве премьер-министра разведчика, который кардинально изменил страну: Владимира Путина. С тех пор шеф Кремля превратил политику в симуляцию", - считает журналист немецкого издания Der Spiegel Кристиан Эш.

"Два пути ведут в политику. Один начинается с малого: человек занимается локальными вопросами, завоевывает доверие, набирается опыта и потом постепенно поднимается до больших тем и высоких постов. (...) Второй путь в политику начинается не внизу, а наверху; это в некотором смысле путь для тех, кто пришел со стороны. Такой человек ровно 20 лет назад был представлен озадаченным российским телезрителям: в своем обращении 9 августа 1999 года Борис Ельцин объявил, что назначил Владимира Путина новым премьер-министром", - повествует автор публикации.

"По прошествии времени кажется, будто дорога Путина к власти в России была предначертана, - отмечает Эш. - Влиятельная клика вокруг больного Ельцина ломая руки искала преемника, который не посягнул бы на них и их имущество; Путин был идеальным кандидатом, в конце концов он, был известен своей лояльностью. Все остальное можно было доверить телевизионщикам и политэкспертам. Они молниеносно смастерили для блеклого аппаратчика соответствующий имидж - образ "лидера" - и соответствующую партию - она называлась "Единство".

Подняться Путину помогло и то, что новый политик мог представить себя на мрачном фоне: начиналась Вторая чеченская война, по стране прокатилась волна терактов.

"В 1999 году все еще существовала конкуренция в политике и СМИ, - продолжает издание. - Политическое поле пока не полностью находилось под контролем Кремля. У команды Ельцина были опасные противники, как, например, бывший глава правительства Евгений Примаков и Коммунистическая партия".

"Спустя 20 лет правления Путина этого больше нет. Поле государственной политики выровнено, очищено, находится под контролем. Новых игроков на поле не выпускают вовсе. Кремль шаг за шагом заменил настоящую политическую конкуренцию имитацией. Об этом позаботился сам Путин. И насколько тяжело гражданам было в 1999 году представить этого человека в политике, настолько тяжело им сегодня представить ее снова без Путина", - констатирует Эш.

Но сейчас в Москве проявляется то, "что живую государственную политику не заменить мертвой симуляцией даже спустя два десятилетия правления Путина", что "искусственно созданные препятствия для нового поколения оппозиционных политиков вполне преодолимы, и что самовольное отстранение их от выборов приводит лишь к возмущенным протестам, которые приходится подавлять дубинками".

"Вероятно, Владимир Путин чувствует себя садовником, который за 20 лет превратил свой палисадник в упорядоченную и аккуратную каменистую пустыню, и теперь ему с досадой приходится наблюдать, как политика, это не поддающееся контролю растение, снова прорастает сквозь каждую щель и грозит разрушить его творение. Полоть сорняки приходится без конца", - пишет Der Spiegel.