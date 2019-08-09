Искусственный язык распознает поддельный виски

"На рынке редких сортов виски появляется все больше подделок. Шотландские ученые протестировали сенсор, который расскажет коллекционерам, инвестиции в какой напиток действительно имеют смысл", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Искусственный "язык" разработали ученые из команды Аласдейра Кларка из Университета Глазго . "Устройство способно определить с 99-процентной точностью даже тонкие отличия. Например, созревал ли виски в бочке из-под шерри или рома. Возможно определить и возраст напитка: сенсор смог без проблем отличить сорта 12 -, 15- и 18-летней выдержки", - говорится в статье.

"Для своего изобретения исследователи нанесли на стекло крошечные пластинки золота и алюминия. При попадании виски на этот сенсор, похожий на шахматную доску, он распознает, как свет поглощается жидкостью. Кусочки золота и алюминия фиксируют изменения цвета. Простыми словами, каждая жидкость в зависимости от длины волны в отраженном свете создает свой индивидуальный "отпечаток", что позволяет различать жидкости", - поясняет издание.

"За последние годы редкие сорта виски превратились в стоящие инвестиции. За редкие и неоткрытые бутылки напитка, некоторые из которых представлены в единичном экземпляре, коллекционеры платят тысячи фунтов. В прошлом году на одном из аукционов в Шотландии за 60-летний Macallan заплатили без малого миллион евро - за одну-единственную бутылку", - отмечает издание.

Однако сегодня эксперты все чаще сталкиваются с подделками. "Известным стал случай одного китайца, который в 2017 году заплатил около 10 тыс. франков (примерно 8,5 тыс. евро) за бокал виски Macallan 1878 года. Бутылку открыли специально для него, однако виски оказался фальшивкой с поддельной этикеткой. На самом деле напиток был произведен в 1970-х годах и оказался даже не односолодовым, а купажированным виски. Это показала лабораторная экспертиза".

"Своей новой разработкой ученые тем не менее не смогут решить одну проблему коллекционеров виски: для того, чтобы взять образец напитка, который позволит узнать, стоит ли алкоголь своих денег, придется открыть бутылку. Но в этот момент она резко потеряет свою ценность и более не будет представлять интерес для коллекционеров", - отмечает Der Spiegel.