9 августа 2019 г. Анджела Стент | The Wall Street Journal Путин - дзюдоист, а не шахматист "С момента прихода к власти Владимира Путина прошло 20 лет. 9 августа 1999 года больной президент Борис Ельцин избрал преемника, назначив малоизвестного бывшего агента КГБ четвертым премьер-министром России за 17 месяцев. Ельцин заявил, что Путин гарантирует реформы в России, если он победит на президентских выборах в 2000 году. (...) После первых лет у власти Путин перестал проводить реформы и начал становиться все более авторитарным. Однако ему также эффективно удалось восстановить роль России на мировой арене, несмотря на сокращающуюся экономическую мощь его страны (...)", - пишет на страницах The Wall Street Journal Анджела Стент, директор Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований в Джорджтауне. "(...) Россия вернула себе место за столом глобального совета директоров и вновь стала нарушителем западных интересов, как на зарубежной, так и внутренней арене. Как Путину это удалось?" - задумывается автор публикации? "Американцы склонны считать россиян искусными шахматистами. Однако спорт Путина - это не шахматы, а дзюдо. Российский президент признал, что в детстве он был "хулиганом", но с улицы его увели боевые искусства (...). Он считает, что дзюдо научило его дисциплине и определенному взгляду на жизнь. (...) В дзюдо внешне более слабый участник может рассчитывать на внутреннюю силу и силу воли, чтобы победить более крупного, более сильного соперника. Одна из базовых техник заключается в том, чтобы вывести противника из равновесия и воспользоваться его временной дезориентацией для нанесения победного удара. Путин доказал свою ловкость в использовании возможностей, которые предоставляет замешательство Запада и нерешительность его лидеров. У него был план восстановления России как великой державы, когда он принял власть от Ельцина; У США не было сопоставимой стратегии в эпоху после окончания холодной войны, и Россия воспользовалась преимуществом против своего гораздо более сильного конкурента", - говорится в статье. "Навыки Путина можно увидеть и на Ближнем Востоке, куда Россия впервые за три десятилетия вернулась в качестве ключевого игрока, взаимодействуя со всеми сторонами многочисленных конфликтов в регионе. (...) Путин обострил напряженность в НАТО, подружившись с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (...)", - пишет Стент, добавляя, что эпизод с закупкой Турцией российской системы ПВО С-400 вопреки явному запрету НАТО "также поднял более масштабный вопрос - в значительной степени, к удовольствию Путина - о том, останется ли стратегически расположенная Турция в альянсе НАТО". "Россия также воспользовалась отчуждением между администрацией Обамы и Саудовской Аравией, чтобы впервые построить прочные отношения с саудовцами", а также "возможностью, предоставленной эскалацией торговой войны администрации Трампа с Китаем, чтобы расширить растущее китайско-российское партнерство (...). Несомненно, Россия является младшим партнером в этих отношениях, учитывая асимметрию между их экономиками. Но Путин установил партнерские отношения с Си Цзиньпином, авторитарным правителем с близкими взглядами, который никогда его не критикует и не оспаривает его внутреннюю политику, поскольку Китай также все больше расходится с США", - отмечается в статье. "Наконец, Путин нажал на болевые точки в Евросоюзе", - считает автор, указывая на движение в сторону Москвы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и популистского и евроскептического правительства Италии. "(...) Путин знает, как вести силовую игру; он даже заставляет папу ждать его, как во время одной встречи в Ватикане в прошлом месяце". "Отмечая два десятилетия в Кремле, Владимир Путин показал себя чемпионом-дзюдоистом, который извлекает пользу из разногласий на Западе, готов к следующей благоприятной возможности, чтобы укрепить международное влияние России, и умеет действовать быстро (...)", - подчеркивает Стент. Источник: The Wall Street Journal