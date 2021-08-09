Почему не стоит кормить вашу собаку остатками вашего обеда: ученые установили связь между овощами и смертельным собачьим заболеванием

"Кормить собаку остатками своего обеда может казаться безобидным занятием, но новое исследование предупреждает, что горошек может увеличивать у домашних животных риск сердечных заболеваний", - передает Daily Mail.

"Ученые из Массачусетса обнаружили связь между потреблением собаками гороха и развитием у них дилатационной кардиомиопатии (ДКМП) - зачастую фатального состояния, которое вызывает у собаки увеличение сердечной мышцы. По мере роста сердца ему становится все труднее функционировать, что может привести к протечкам из сердечного клапана и скоплению жидкости в груди, говорится в статье.

Беспокоит то, что горох и другие бобовые, включая чечевицу и нут, уже много лет входят в состав некоторых "беззерновых" кормов для собак - и могут быть причиной сотен смертей домашних живоных, указывает газета.

"Беззерновые" корма для собак, содержащие бобовые вместо зерна, уже становились объектом исследования Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).Хотя теперь ученые выявили связь между потреблением собаками бобовых и ДКМП, они не знают, как именно бобовые вызывают это состояние", - указывает газета.

"Исследователи специально изучили соединения в беззерновом корме для собак, который были отмечены FDA как потенциально вызывающие ДКМП. Но они считают, что необходимы дополнительные исследования того, как бобовые могут вызывать это заболевание, и пока не советуют отзывать из продажи такие продукты для собак".

"Пока мы не узнаем точную причину, мы хотим быть осторожными со всеми ингредиентами, которые исследует FDA", - заявила NBC News автор исследования доктор Лиза Фриман и Университет Тафтса.

ДКМП распространена у некоторых пород, таких как доберман-пинчер, немецкий дог, золотистый ретривер, боксер и кокер-спаниель. Симптомы включают снижение аппетита, кашель, вялость. ДКМП может также поражать людей и быть смертельной.

(...) "Исследование заставляет предположить, что давать собаке горох и другие бобовые опасно - независимо от того, входят ли они в состав корма для собак или вы делитесь ими со своей обеденной тарелки - хотя многие ветеринарные организации считают, что это нормально. Например, американский клуб собаководства American Kennel Club утверждает, что собакам разрешено есть горох "время от времени", если только он не консервирован, так как консервированный горошек содержи добавленную соль. American Kennel Club на своем веб-сайте приводит список овощей, разрешенных и не разрешенных к употреблению собакам. Британский благотворительный центр People's Dispensary for Sick Animals также заявляет, что горох можно давать собакам, если он не консервирован".

(...) "В своем исследовании ученые из Университета Тафтса сравнили 830 соединений в девяти традиционных кормах для собак с девятью, которые FDA связывает с ДКМП. Корм для собак, связываемый с ДКМП, ученые обозначили как 3P / FDA, что является отсылкой к трем содержащимися в них культурам - бобовым, картофелю и сладкому картофелю - в качестве замены зерновых, таких как рис и кукуруза, в дополнение к мясу. В целом, количества 122 соединений были значительно выше в продуктах 3P / FDA, чем в традиционных продуктах, из которых 24 были аминокислотами, а 20 - растительными соединениями", - говорится в статье.

Автоматизированный алгоритм сократил количество подозрительных соединений до 30, пишет Daily Mail. "Горох был наиболее тесно связан с этими 30 соединениями, и вполне вероятно, что чем больше гороха в рецептах корма для собак, тем больше вероятность того, что у собаки разовьется ДКМП, предполагает FDA. Некоторые из подозрительных ингредиентов содержатся в кормах для собак, которые не связывают с DCM, так что это может быть проблема количества", - отмечается в статье.

(...) По данным FDA, с 1 января 2014 года по 30 апреля 2018 года в FDA было подано 524 отчета о ДКМП: 515 у собак и 9 у кошек. В период с 2014 по 2021 год в FDA было зарегистрировано более 1100 случаев диагностированной ДКМП, и, по крайней мере, 280 животных умерли от этого заболевания.

(...) Исследование Университета Тафтса опубликовано в Scientific Reports.

Также издание отмечает, что владельцы домашних животных "подвергают опасности своих кошек и собак, когда кормят их модной сырой, домашней и веганской едой". По словам ученых, самостоятельное приготовление пищи, в отличие от покупных кормов, не предполагает проваривания для уничтожения вредных организмов и также рискует распространением устойчивых к антибиотикам бактерий.

Кроме того, пишет газета, опрос 3100 владельцев домашних животных показал, что каждая пятая собака и каждая двадцатая кошка уже питаются исключительно веганской или вегетарианской едой. Автор исследования доктор Сара Додд из Ветеринарного колледжа Университета Гуэлф Онтарио в Канаде подчеркнула: "Эти "нетрадиционные" диеты могут помочь укрепить связь между домашними животными и их владельцами, но они также могут накапливать проблемы со здоровьем этих животных. Отказ от обычных кормов для домашних животных в пользу домашних и сырых пищевых продуктов может поставить под угрозу здоровье собак и кошек. Домашнее и сыроедческое питание представляет дополнительный риск заражения в отсутствие химических или термических обработок для уничтожения потенциально вредных бактерий".

"(Они также могут) действовать как потенциальный резервуар устойчивых к антибиотикам микробов, которые могут передаваться людям", - добавила она. (...)