9 августа 2021 г. Ричард Милне | Financial Times Латвия предупреждает о риске "инцидента" между НАТО и Россией "Использование Белоруссией миграции в качестве оружия на границе с Литвой и приближающиеся военные учения с участием российских и белорусских войск чреваты "инцидентом" с войсками НАТО в странах Балтии или Польше, заявил министр иностранных дел Латвии", - передает Financial Times. "Эдгар Ринкевич сообщил Financial Times, что возрастает вероятность "недопонимания, некоторых действий, не одобренных начальством", когда в следующем месяце начнутся российские военные учения "Запад". "Идет пограничный кризис, проходят крупные военные учения на границах стран НАТО, также увеличено присутствие пограничников и военных формирований с нашей стороны, литовской стороны, эстонской стороны, польской стороны. Конечно, это увеличивает вероятность инцидентов", - подчеркнул Ринкевич. "Как в странах Балтии, так и в Брюсселе растет беспокойство по поводу действий авторитарного режима президента Белоруссии Александра Лукашенко после дискредитииванных выборов в прошлом году и вынужденной посадки рейса внутреннего европейского рейса в мае с целью задержания журналиста-активиста. Прибалтийские чиновники говорят, что его новая тактика - предлагать мигрантам из Ирака, Сирии или нескольких африканских стран пакет, который включает в себя проезд до литовской границы. Только в этом году в Литву прибыло более 4 тыс. мигрантов, что более чем в 50 раз больше, чем в прошлом году". По словам Ринкевича, намеренное использование миграции для нацеливания на ЕС и Литву - это "очень явный пример гибридной войны". "Мигрантов фактически используют в качестве оружия. Чем дольше мы живем в XXI веке, тем страшнее становится. (...)",- заявил он. "Министр иностранных дел Латвии сказал, что его воодушевило решение Ирака приостановить полеты в Минск, что в сочетании с новой тактикой литовских пограничников по оттеснению мигрантов в сторону Белоруссии привело к значительному снижению числа пересекающих границу в последние дни". "Напряженность в странах Балтии нарастает каждые четыре года, когда ежегодные военные учения России переносятся в ее западный район, граничащий с Эстонией, Латвией и Литвой. Но Ринкевич сказал, что учения "Запад" в этом году являются особенно сложными из-за "сохраняющегося элемента гибридной войны". "Несомненно, это имеет достаточно высокий потенциал инцидентов. Конечно, если кто-то планирует какие-то умышленные провокации, то это видно. Но я, честно говоря, не думаю, что есть интерес доводить это до полномасштабной военной провокации", - добавил он. (...) Ринкевич заявил, что, по его мнению, слишком тесная связь с недавними действиями Лукашенко, которые были "несколько слишком скандальными", не в интересах Москвы. Но он утверждает, что Россия, вероятно, каким-то образом причастна к недавним действиям Белоруссии. "Определенно трудно представить, что такого рода действия могут быть осуществлены без какой-либо поддержки, координации и сотрудничества", - сказал Ринкевич. (...) Источник: Financial Times