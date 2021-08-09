Дело Baring Vostok: российское правосудие приговорило французского банкира Филиппа Дельпаля к 4,5 годам тюремного заключения условно

"(...) Вынесенный приговор закрывает дело с множеством дипломатических разветвлений, которое за два года серьезно ухудшило деловой климат в России. Филипп Дельпаль был арестован 14 февраля 2019 года вместе с пятью партнерами российского инвестиционного фонда Baring Vostok (шестой был арестован в декабре того же года) и провел шесть месяцев в предварительном заключении, за которыми последовали два с половиной года очень строгого надзора в его московском месте жительства. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал это дело "занозой" в двусторонних отношениях с Россией", - пишет журналист Эммануэль Гриншпан в Le Monde.

"Майкл Калви и Филипп Дельпаль, обвиненные в растрате и хищении средств, были приговорены российским судом к 5,5 и 4,5 годам лишения свободы условно соответственно. Приговор был вынесен после 15 часов абсурдно долгого чтения приговора, вынесенного монотонным, а иногда и неслышным голосом судьи Анны Соковой", - говорится в статье.

"Дельпаль горячо отреагировал на приговор, сказав, что он "в шоке", и предупредив, что он "разумеется, намерен обжаловать это решение, [которое он] считает несправедливым". Это означает, что в течение 5 лет после вступления в силу решения Филипп Дельпаль не сможет покинуть Россию и должен будет регулярно отчитываться перед властями, заявили в его окружении. Точно так же, добавляет этот источник, "текущие ограничения (электронный браслет, возвращение домой в 20:00, ограничения на общение) остаются в силе. Ожидается, что апелляционный судебный процесс состоится через 6 месяцев", - передает автор статьи.

"В этом деле нет ни жертв, ни ущерба, и нет никакого бенефициара предполагаемой растраты. Даже прокурор признал, что ни один свидетель не поддержал обвинение. И не без основания! Ни я, ни мои коллеги не совершали преступления. Во время пятнадцатичасового приговора судья дословно зачитала подготовленный год назад документ обвинения", - сказал Дельпаль.

Калви почувствовал некоторое облегчение: "На фоне большинства таких дел условный срок - это почти победа. Но быть осужденным за преступление, которого нет - это возмутительно".

"Филиппу Дельпалю, Майклу Калви - одному из крупнейших иностранных инвесторов в России - и их российским партнерам грозило до 10 лет тюрьмы за прикарманивание 2,5 млрд рублей (29 миллионов евро) одного российского банка. Подсудимые с самого начала опровергли обвинение, сфабрикованное соперниками, имеющими политические рычаги на самом высоком уровне российского государства", - комментирует автор статьи.

"По мнению Тимофея Гриднева, адвоката Калви, "суд продолжает упорно обвинять Калви и его партнеров в хищении средств и невозврате кредитов, в то время как, по заявлению самого банка, эти кредиты были погашены. В 2017 году (...). Вот к чему может привести вмешательство уголовной юрисдикции в гражданское право ".

(...) "В хищнической системе, когда коммерческие споры неправомерно передаются системе уголовного правосудия, лица, пользующиеся политической поддержкой, инструментализируют ее, чтобы вынудить менее влиятельных партнеров или конкурентов отказаться от акций, которыми они владеют в компаниях. Как только юридический каток запущен, жертва знает, что у нее есть выбор между "полюбовным урегулированием" (то есть уступкой) или заключением в тюрьму. Особенностью российского уголовного правосудия является чрезвычайно низкий процент оправдательных приговоров (в среднем 0,3% в год). Судьи почти неуклонно следуют заключениям прокурора", - отмечает Гриншпан.

"В случае с Baring Vostok нападение совершила группа бизнесменов во главе с Артемом Аветисяном, банкиром, который лично знаком с Владимиром Путиным. (...) С другой стороны, жалоба на Baring Vostok изначально была направлена в Федеральную службу безопасности (ФСБ). Артем Аветисян как раз и является членом общественного совета при этом всемогущем органе России", - пишет Le Monde.

(...) "Несмотря на многочисленные призывы российского делового сообщества освободить Майкла Калви и Филиппа Дельпаля из-за губительных последствий, причиненных инвестиционному сообществу этим судебным процессом, Владимир Путин всегда поддерживал это обвинение. "Дела вы не видели, а ФСБ считает иначе", - сказал президент в ответ группе журналистов, задававших ему вопросы на эту тему в 2019 году".

(...) "В частном порядке несколько представителей французского делового сообщества в Москве признались Le Monde, что они досадуют по поводу "несправедливого" суда, "грязного дела", ставшего предлогом для "рейда, как мы это часто видим". Но никто не хочет публично говорить о структурных проблемах, о родственных связях между политикой и бизнесом или рассматривать их как глубокое влияние служб безопасности. Присутствовавший в суде Эммануэль Киде, президент Франко-российской торгово-промышленной палаты, осудил приговор в пятницу вечером, добавив: "Я не думаю, что в этом есть какая-то политика. Это судебное решение".