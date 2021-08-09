"Воры в законе", или неизменность тайной власти в Грузии

(...) "На время ослабевшая под давлением экс-президента Михаила Саакашвили криминальная каста с русским названием "воры в законе" снова вкладывает капитал в свою родную страну на Южном Кавказе. И договаривается с церковью и власть имущими", - пишет журналист Le Monde Жак Фоллору.

"Поселок городского типа Дманиси, расположенный в часе езды к юго-западу от Тбилиси, столицы Грузии, был известен только своим средневековым городищем, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. (...) Но недавно сюда приехали министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и глава службы госбезопасности Григол Лилуашвили, чтобы положить конец жестоким беспорядкам между местными азербайджанскими и грузинскими общинами", - говорится в статье.

"(...) По мнению оппозиции правительству, это дело, прежде всего, выявило тревожные связи, которые государство поддерживало в течение десяти лет посредством партии "Грузинская мечта", находящейся под контролем олигарха Бидзины Иванишвили, действующим заодно с грузинской мафией, известной под именем "воры в законе", - передает автор статьи. - По словам оппозиционера и бывшего депутата от Дманиси Кахи Окриашвили, "эти преступники действуют безнаказанно, потому что чувствуют себя защищенными правительством и "Грузинской мечтой".

"Гиги Угулава, бывший мэр Тбилиси, уверяет нас, что "министерство внутренних дел обратилось за помощью к Мохаммаду Гурбанову, известному как "Мага Руставский", "вору в законе" высокого уровня, азербайджанцу, живущему в Турции, чтобы положить конец конфликту". Руставский - племянник Надира Салифова, известного как "Гули", азербайджанского вора в законе, убитого в Турции в 2020 году, и тогда претендовавшего на роль босса этой международной мафиозной организации", - отмечает журналист.

(...) "Роль "воров в законе" в Дманиси иллюстрирует неизменность этой тайной власти в Грузии, однако данный случай также вписывается в политический контекст Грузии, расколотой между лагерем бывшего президента (2004-2013), прозападного Михаила Саакашвили, и лагерем олигарха Бидзины Иванишвили, приближенные которого держат бразды правления страной с 2013 года. Саакашвили объявил войну "ворам в законе" с помощью операций военной полиции, которые получили широкое освещение в СМИ благодаря законам, принятым в 2005 году. Борьба также носила идеологический характер, речь шла об искоренении из грузинского общества этой параллельной прославянской, пророссийской и процерковной власти", - пишет Le Monde.

(...) "Государство завладело, среди прочего, роскошными виллами Захария Калашова (известного под прозвищем Шакро Молодой), одного из главных грузинских воров в законе, находящегося в тюрьме с марта 2018 года. Сейчас виллы заняты полицейскими участками или администрациями, за исключением большого неоколониального здания для нуворишей с прозрачным лифтом, спрятанным за высокими стенами в лесу, на более прохладных высотах Тбилиси", - продолжает издание.

(...) "Большинство "воров в законе" во время наступления Саакашвили успели бежать на Украину, Армению, Турцию, Грецию, а также в Италию, Францию, Дубай и даже в США. Это изгнание ослабило их, но не уничтожило", - говорится далее.

(...) "Теоретически "воры в законе" дают обет бедности и безбрачия. Они посвящают свою жизнь урегулированию конфликтов, им запрещено заниматься бизнесом. По данным министерства внутренних дел Грузии, если "воры в законе" родились в Советском Союзе, то 60% из 450, насчитываемых сегодня в мире, являются грузинами. По мнению Торнике Гордадзе, французского политолога, бывшего государственного министра Грузии по евроатлантической интеграции при президенте Саакашвили, объяснение кроется в том, что "в Грузии начиная с XIX века, во время российского вторжения, возникла определенная реакция, которая ухудшилась в период советской оккупации. Это создало исключительно мужскую культуру сопротивления закону, навязанному извне, такой феномен стал частью грузинской идентичности".

(...) "Мифическая, и даже романтическая фигура "вора в законе" находит отклик в истории таких популярных персонажей, как Джаба Иоселиани, глава военизированной организации "Мхедриони" ("Рыцари"), политический и интеллектуальный лидер, выдававший себя в начале 1990-х годов за соперника грузинского государства, все еще находящегося в зачаточном состоянии. По мнению одного из его бывших соратников Георгия Руруа, который стал одной из фигур грузинской оппозиции и акционером телеканала "Рустави 2", следует остерегаться любой очарованности: "Воры в законе не так популярны и не так организованы, как принято говорить". (...) "Воры в законе" не живут вне общества, они полноправные его игроки, как в Грузии, так и в России, считает он.

(...) "Хатия Деканоидзе, глава основанного Саакашвили "Национального движения", считает, что "воры в законе" вернулись, потому что лидеры правящей партии нуждаются в авторитете этой постсоветской мафии, чтобы обезопасить результаты своих выборов". По ее словам, на выборах в законодательные органы в октябре 2020 года "пришлось столкнуться с запугиванием со стороны уличных преступников, которых воры посылали к избирательным участкам, чтобы оказать давление на людей".

(...) "Как бывший руководитель Полицейской академии МВД Грузии с 2007 по 2012 год, Хатия Деканоидзе отказывается верить в искренность борьбы нынешнего правительства с "ворами в законе": "Арест "воров в законе" или их сообщников является лишь способом договориться с ними о крайнем сроке выборов". И иметь возможность сказать: "Я помогаю вам, если вы помогаетемне, потом они договариваются об освобождении тех, кого это касается. Кроме того, лидеры банд превратились в олигархов, они являются частью правовой системы".

"Адвокат тбилисской коллегии адвокатов Шалва Хачапуридзе, среди клиентов которого пять "воров в законе", полагает, что нынешнее правительство изменило свою тактику по сравнению с президентством Саакашвили. "Правительство сохранило ту же правовую базу, но если оно ловит "воров в законе", то проявляет гораздо меньшую суровость, оно сохраняет свободу маневра, чтобы тайно договориться об их выезде из страны, и гарантирует, что не произойдет судебных преследований за пределами границ".

(...) "Между тем, чтобы вновь оказывать влияние, "воры в законе", похоже, полагались и на другую власть в Грузии - на Церковь. Бека Миндиашвили, теолог, основатель НПО "Институт толерантности и многообразия", объясняет, что эти две власти знакомы друг с другом очень давно. "У Церкви был доступ к тюрьмам, это был первый вид отношений. Настоящий "вор в законе" должен построить как минимум две церкви, и их имена можно прочитать на стенах зданий (...)".

(...) "В 2021 году в церквях Тбилиси еще можно услышать, как попы прославляют храбрость "воров в законе", - считает Бека Миндиашвили. Он добавляет, что "во времена Шеварднадзе [1992-2003], после распада Советского Союза, "воры в законе" обладали большей властью, чем Церковь, и Церковь полагалась на них, чтобы вернуть себе влияние в грузинском обществе. Сегодня наблюдается обратное влияние".

(...) "Идеология преступного мира включает в себя множество религиозных мифов: жизнь без женщины, без материальных благ, татуировки в виде креста, путь посвящения, коронация, понятие греха, если кто-то нарушает правила, лидера называют "попом", и так далее. Легенда даже гласит, что на кресте к ногам Христа прибит только один гвоздь, потому что другой гвоздь находится в руках воров в законе", передает издание.

(...) "По мнению заместителя обмудсмена Грузии Георгия Бурджанадзе, "криминальная субкультура все еще жива, и больше всего беспокоит то, что тюремная администрация отрицает возвращение внутреннего контроля, возложенного на "наблюдателей", выбранных из числа заключенных, что идентично контролю "воров в законе" в прошлом".

"33-летний кинорежиссер Ута Берия, автор получившего признание критиков вышедшего в 2017 году фильма "Негативные числа", о несовершеннолетних в грузинских тюрьмах, тоже отразил это явление. "Молодые люди имитируют организацию тюрем для взрослых с помощью своей системы наблюдателей. У Гио, 17-летнего парня, с которым я работал, было в управлении 150 человек. Институты потеряли всякую репутацию перед лицом преступной власти, которая функционирует как параллельное государство и вызывает больше уважения".

(...) "Тем не менее, пресловутый кодекс чести "воров в законе" недействителен уже много лет. Теперь все дело в деньгах. Кражи со взломом и вымогательство подпитывают "общак", который финансирует организацию и особенно ее руководителей. "Вор в законе" живет за границей и похож на олигарха, которого он когда-то защищал в России, стране, где люди любят говорить: "Днем власть принадлежит Путину, а ночью - "ворам в законе". Теперь в их руках находится вся экономика России", - пишет Le Monde.

"По мнению Хатии Деканоидзе, еще один парадокс состоит в том, что вопреки своему имиджу сопротивления властям и внешнему влиянию, грузинский "вор в законе" может служить иностранным интересам. По ее словам, Россия таким способом уже инструментализировала эту преступную власть для вмешательства в дела Грузии, в социальные конфликты или для поддержки сепаратистских движений: "У этого могущественного соседа есть только одна мечта - слабые соседние страны". Чем слабее правительство, тем сильнее "воры в законе", - резюмирует Жак Фоллору.

(...)