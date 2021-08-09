Токио-2020 мало что мог предложить, кроме медалей

"Олимпийские игры закончились так же, как и начались: церемонией за закрытыми дверями. Задуманные для спортсменов и телевидения Игры прошли хорошо и даже стали захватывающими, но не смогли выйти за рамки медальной гонки", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Лоран Фавр.

"Набрав слова "итоги + Токио" в любой поисковой системе, вы неизменно получите медальный рейтинг. Поскольку уйти от него невозможно, США и Китай до конца боролись за первое место, которое получили американцы как по медалям (113), так и по олимпийским титулам (39). Как всегда, лучший результат у страны-организатора (27 золотых медалей). В случае с Японией это было не только вопросом национальной чести, но и возможностью привлечь отстраненное от собственных Олимпийских игр население", - говорится в статье.

"Снова подтверждается тенденция, уже наблюдаемая на чемпионате мира по футболу: успех государства на Олимпийских играх все больше зависит от средств, которые оно предоставляет своим спортсменам. Италия, которая блистала золотом в легкой атлетике (титул в беге на 100 м и 4x100 м у мужчин), среди своих 383 спортсменов насчитывала 270 военнослужащих и полицейских (и 49 среди ее 59 медалистов). В этой все более прямой связи между золотом пьедесталов почета и серебром субсидий небольшие западные страны, такие как Австралия, Нидерланды или Новая Зеландия, доминируют над такими демографическими гигантами, как Бразилия, Иран, Турция, не говоря уже об Индии (которая, тем не менее, отпраздновала первый в своей истории олимпийский титул в легкой атлетике благодаря своему метателю копья Нираджу Чопре)", - отмечает автор статьи.

"(...) В Токио мы не увидели российского флага, но санкции, предполагавшие запретить России выступать официально, и при этом предоставившие допуск к участию для спортсменов из этой страны, чье название не должно было произноситься и чей гимн нельзя было исполнять, превратились лишь в огромный фарс", - считает автор статьи.

"Россия присутствовала в Токио, выиграв там больше медалей (71), чем на предыдущих трех Олимпийских играх, причем спортсмены, как считается, не воспользовались системой применения допинга на государственном уровне, обнаруженной после Олимпийских игр в Сочи. "Это поколение спортсменов не имеет никакого отношения к обвинениям 2015 года", - заверил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков накануне Олимпийских игр. Конечно, было бы наивно полагать, что подозреваемыми являются только лишь "спортсмены Олимпийского комитета России", - пишет Le Temps.

(...) "Зато Швейцария преодолела два неприятных случая с допингом в начале Олимпийских игр (Карием Хусейн и Алекс Уилсон) и вернулась, довольная своим историческим урожаем. Получив 13 медалей (три золотые, четыре серебряные, шесть бронзовых), она достигла своего лучшего результата со времен Олимпийских игр 1952 года в Хельсинки. Особенно сильно развиваются женские соревнования, и именно женщины составляют основу швейцарских итогов с 10 медалями из 13. Пятеро из них, в том числе олимпийская чемпионка Нина Кристен (стрельба) и Джоланда Нефф (триатлон), находятся в контрактных отношениях с армией", - указывает журналист.

(...) "Не только в Швейцарии в основном заговорили о женщинах. При почти полном паритете (48%, исторический рекорд) они привлекли к себе внимание СМИ, демонстрируя при необходимости, что женский спорт вполне способен увлекать аудиторию, если ему предоставляется заметность, и что следует воздержаться от его дискредитирования и сравнения с мужским, что является одним из недавних позитивных сдвигов в олимпийском движении", - полагает журналист.

(...) "Некоторые женщины оказались в центре внимания по другим причинам. Белорусская бегунья Кристина Тимановская, "виновная" в критике спортивных властей своей страны, вынуждена была бежать в Польшу, чтобы скрыться от приветственной комиссии, ожидавшей ее в Минске", - говорится в публикации.

(...) "Эти Олимпийские игры впервые позволили спортсменам при определенных условиях продемонстрировать свою поддержку общественных или универсальных целей. Очень быстро обнаружился их двойной предел. (...) Игры также открыли дверь для продвижения неприятных идей, так, две китайские велосипедистки на церемонии награждения появились с алыми значками с изображением Мао", - рассуждает журналист.

(...) "Возможно, не осознавая всех последствий, гимнастка Симона Байлз и теннисистка Наоми Осака пропустили соревнования под давлением своих психических проблем. Будущим поколениям нужно будет принять идею о том, что очень трудно быть одновременно чемпионом и активистом", - резюмирует Лоран Фавр.