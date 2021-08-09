Чудо, которого не произошло: черный год для Белоруссии

"Летом 2020 года волна народного гнева, казалось, могла смести ненавистный режим Лукашенко. Но все обернулось иначе. Причины этого - наглядный урок для любого диктатора", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"На прошлой неделе сбылась давняя мечта белорусской оппозиции: ее лидера Светлану Тихановскую принял в Вашингтоне один из самых влиятельных людей в мире, президент Джо Байден. Если бы история этой многострадальной восточноевропейской страны сложилась иначе, это мог бы быть первый саммит с США", - отмечает журналист Андреас Рюш.

"Но эта история не закончилась хэппи-эндом. Лукашенко сфальсифицировал выборы, силой подавил все протесты и отправил свою соперницу в изгнание. Тот факт, что Тихановская объездила полмира и перед ней были открыты двери десятков глав государств, является приятным жестом со стороны Запада и придает политику определенный статус, без которого она быстро потеряла бы свою значимость. Но больше, чем слов похвалы, она не слышит. Четверть часа, проведенные с Байденом, были просто встречей из вежливости. Из конкретного Тихановская смогла сообщить лишь, что американский президент лично угостил ее печеньем. В политическом плане она вернулась с пустыми руками", - констатирует издание.

"Поэтому единственное, что утешает противников режима, это то, что Лукашенко опустился в Европе до статуса изгоя. У тактика, столь же безжалостного, сколь и хитрого, есть главное: власть"-

"Можно выделить три причины его политического выживания, - указывает автор статьи. - Во-первых, Лукашенко удалось удержать от развала свою главную опору - аппарат безопасности. Если бы часть милиции и спецслужб перешла на сторону демонстрантов, это, вероятно, стало бы предвестником его конца. Но такого раскола в режиме не наблюдалось ни в один момент. Чем больше увеличивалось число злодеяний, совершенных приспешниками Лукашенко после фальсификации президентских выборов, тем яснее становилось для аппарата безопасности, что его будущее теперь неразрывно связано с будущим Лукашенко. Так диктатору удалось подавить народное восстание с помощью грубой силы - сценарий, аналогичный тому, что произошел в Венесуэле годом ранее или, совсем недавно, в Мьянме".

"Во-вторых, европейская идея свободы в значительной степени утратила свою привлекательность. Революции 1989 года в Восточной Европе стали возможны не только из-за банкротства коммунистической системы, но и благодаря привлекательности Запада и дошедшему до самых элит осознанию того, что будущее - за интеграцией в европейские структуры. Желание открыться Западу действительно широко распространено среди белорусского народа. Но такой тяги, как в 1989 году, нет, что вряд ли удивительно, учитывая раскол внутри ЕС и авторитарные эксперименты в некоторых странах-участниках", - говорится в статье.

"В-третьих, Лукашенко заручился поддержкой России. Даже если западные правительства никогда не скажут об этом открыто, они признают, что Белоруссия находится в сфере влияния Москвы, и не думают о том, чтобы решиться на конфронтацию с Кремлем из-за этой страны. Поэтому западные санкции остаются тупым оружием. Они всегда таят в себе опасность еще больше вовлечь Лукашенко в объятия Путина. Тот факт, что глава государства недавно упомянул о возможности размещения в своей стране российских войск, подчеркивает этот риск".

"Поэтому остается лишь сделать горький вывод о том, что летняя сказка августа 2020 года подошла к мрачному концу, - заключает Neue Zürcher Zeitung. - У смелых белорусов, жаждущих свободы, теперь есть только выбор между тюремным заключением, безропотным смирением или бегством на Запад - путь, который уже выбрали десятки тысяч людей".