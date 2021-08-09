В Ливане разгорается новый фронт между Ираном и Израилем

"Израиль наносит авиаудары по южному Ливану, проиранская "Хезболла" отвечает ракетами. Это одно из самых серьезных обострений конфликта со времен войны 2006 года, и оно вписывается в растущую напряженность в отношениях с Ираном во всем регионе", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"После майской войны в Газе отдельные ракеты то и дело летали из южного Ливана на север Израиля. Как правило, в этом обвиняли палестинские группировки. Поскольку неточные удары почти не причиняли ущерба, Израиль реагировал относительно спокойно и ограничивался артиллерийскими залпами в качестве меры сдерживания".

"Однако в среду ситуация изменилась. После того, как две ракеты упали в окрестностях небольшого северного израильского города Кирьят-Шмона, вызвав крупные лесные пожары, израильские ВВС впервые за семь лет совершили налеты на южный Ливан, - передает журналист Кристиан Вайсфлог. - (...) Впервые за многие годы ответственность за ракетные обстрелы взяла на себя "Хезболла".

"Взяв на себя ответственность за атаку, "Хезболла", похоже, хочет послать сигнал силы. В то же время она явно пытается не допустить полной эскалации конфликта. С одной стороны, об этом говорит выбранный тип ракет. "Хезболла" имеет гораздо более точные, мощные и дальнобойные системы вооружения, чем используемые ею ракетные установки типа "Катюша". С другой стороны, группировка намеренно выбирала в качестве мишени только открытую местность", - указывает издание.

"Остается открытым вопрос, почему "Хезболла" именно сейчас нагнетает напряженность в отношениях с Израилем. Шиитская группировка доминирует на юге Ливана. Поэтому представляется маловероятным, что палестинские группы в последние месяцы обстреливали оттуда Израиль без попустительства "Хезболлы". Одно из объяснений этому - внутриполитические причины. Вероятно, не случайно недавний обстрел приграничных районов Израиля произошел в среду, 4 августа. В день, когда в Ливане была только одна тема: память о разрушительном взрыве в порту Бейрута и его расследовании, которое блокируется политической элитой".

"Эта тема для "Хезболлы" крайне неприятна, - отмечает NZZ. - Ведь есть подозрения, что шиитская группировка контрабандой переправляла часть аммиачной селитры, хранившейся в порту в течение многих лет, в Сирию для изготовления бочковых бомб. (...) Поэтому многие ливанцы считают поддерживаемую Ираном "Хезболлу" ответственной за этот разрушительный взрыв, а также за бедственное экономическое положение и международную изоляцию".

"Нагнетая напряженность в отношениях с Израилем, "Хезболла", возможно, пытается отвлечь внимание от неприятных для нее тем и позиционировать себя в качестве незаменимого гаранта противостояния израильскому врагу. Однако инцидент, произошедший в пятницу, показывает, что шиитское ополчение вряд ли сможет завоевать симпатии других религиозных общин Ливана такой преднамеренной эскалацией: "Хезболла" выпустила свои ракеты вблизи деревни, населенной друзами. После этого разъяренные жители остановили грузовик с ракетной батареей в кузове, вытащили бойцов "Хезболлы" из машины и избили их. Разгневанные люди боялись стать мишенью ответных ударов Израиля. Экономический кризис уже вверг значительную часть населения Ливана в голод и нищету; они не хотят, чтобы им пришлось пережить еще одну войну с Израилем", - говорится в статье.

"Другим и, вероятно, более весомым объяснением текущей эскалации является более масштабный конфликт между Израилем и Ираном, а также между США и Ираном. Недавно теневая война между Ираном и Израилем разгорелась и в море. 30 июля у побережья Омана беспилотник, начиненный взрывчаткой, поразил грузовое судно, принадлежащее группе компаний одного израильского миллиардера. (...) США и Израиль предполагают, что беспилотник принадлежал Ирану".

"На самом деле американский президент Джо Байден хотел вернуться к политике разрядки в отношениях с Ираном. Но возродить ядерное соглашение с Тегераном оказалось сложнее, чем ожидалось. Более того, с приходом к власти Ибрахима Раиси президентское кресло в Иране занял сторонник жесткой линии. Тот факт, что Байден поспешно вывел войска из Афганистана, а также объявил о завершении боевых действий в Ираке, возможно, придаст Раиси больше храбрости, чтобы еще больше испытывать стойкость США и шаткого израильского правительства, нанося новые мелкие удары по различным фронтам в регионе", - заключает Neue Zürcher Zeitung.