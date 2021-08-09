В сущности, для женщин при царском дворе все крутилось вокруг секса

"Чтобы вернуть себе утраченную роль великой державы в Прибалтике, Швеция в 1741 году начала войну с Россией. Там власть была в руках государынь, которые жили в браке втроем или проверяли любовников с помощью придворных дам", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Возможность казалась благоприятной, - повествует журналист Флориан Штарк. - При царском дворе один за другим сменяли друг друга любовники, фавориты и претенденты на престол, а в Центральной Европе бушевала великая война за трон Австрии. Это усилило в Стокгольме позиции партии, которая всеми силами стремилась восстановить статус Швеции как великой державы, который был утрачен страной по окончании Северной войны в 1721 году. (...) После победы царская империя сменила Швецию в качестве гегемонистской державы в Балтийском регионе. (...) 8 августа 1741 года Швеция объявила войну царю Ивану VI (царствовал с 1740 по 1741 год)".

"Так у России появилась большая проблема. Ведь адресату не было и двенадцати месяцев от роду. На смертном ложе императрица Анна (правила с 1730 по 1740 год) назначила своего внучатого племянника своим наследником, регентом которого была его мать Анна Брауншвейгская, урожденная принцесса Мекленбург-Шверинская. Кроме того, была еще и Елизавета, которая, будучи внебрачной дочерью Петра I (царствовал с 1682 по 1721 год) имела больше прав на престол, чем Анна, являвшаяся лишь сводной племянницей великого царя, и Иван, который был внучатым племянником Анны".

"За всеми тремя женщинами стояли влиятельные группы, которые были обязаны своим положением не только своему мастерству, интригам или родословной. Анна позволила управлять собой своему давнему любовнику и бывшему гофмейстеру Эрнсту Иоганну фон Бирону, тратила огромные суммы на одежду и украшения и окружила себя двором карликов и великанов. Она также наслаждалась пытками, которым подвергала тысячи людей основанная ею тайная полиция", - говорится в статье.

"Ее племянница-тезка, являвшаяся регентом Ивана VI, жила в браке втроем - со своей камеристкой и саксонским любовником, что заставило английского посла сообщить в Лондон, что молодые женщины спали в одной постели "одетые лишь в сорочки". С мужем Антоном Ульрихом Брауншвейгским, за которого ей пришлось выйти замуж по приказу тети, регентшу связывала в лучшем случае ненависть", - повествует Die Welt.

"Еще более безрассудной, как говорят, была "чрезвычайно красивая" Елизавета. "Ее двор больше интересовал секс, чем власть", - пишет британский историк Саймон Себаг-Монтефиоре. Ее придворные дамы были вынуждены постоянно искать новых кандидатов. Если суета надоедала ей, царица Анна изгоняла некоторых любовников или просто обезглавливала".

"Так что объявление войны Швецией не могло быть более неуместным. Правда, незадолго до этого заключением печального мирного договора удалось завершить пятую войну против Османской империи. Но регентша жила под девизом "Лучше мне ничего не знать", поэтому она и не понимала, что ее правительство все больше воспринималось многими россиянами как "правление иностранцев", тем более что уроженец Германии Буркхард Кристоф фон Мюнних, а после него и Генрих Иоганн Фридрих Остерман, фактически определяли политику".

Однако, пишет далее издание, несмотря на этот хаос, шведы просчитались. "(...) Вскоре русские одержали победу в битве при Вильманстранде. Но Анна Брауншвейгская не смогла использовать эти успехи для укрепления своих позиций. Остерман уловил новость о том, что Елизавета планирует переворот - чтобы при помощи французских денег вывести Россию из союза с Австрией. (...) Во время карточной игры Анна рассказала Елизавете о доносе, который та, "вся в слезах" смогла убедительно опровергнуть".

"Теперь Елизавета знала, что должна действовать. Утром 25 ноября 1741 года она (...) на санях отправилась в казармы одного из многочисленных гвардейских полков, на которых во многом зиждилась власть царей со времен Петра Великого. (...) Солдатам не нужно было повторять дважды. Брауншвейгское семейство и Остерман были арестованы. Маленькому Ивану суждено было умереть в одиночестве и в запустении в Шлиссельбургской крепости уже в 1764 году".

"Елизавета была достаточно умна, чтобы не уступить требованиям шведов. Чтобы обеспечить себе престол, новой царице нужна была победа. Ее дало Елизавете успешное наступление на Хельсинки, который капитулировал в августе 1742 года. Большая часть Финляндии была оккупирована. Тем не менее, Елизавета устояла перед искушением настоять на аннексии страны при подписании Абоского мира в 1743 году. Она сохранила за собой лишь некоторые районы Южной Карелии, но взамен получила мир в отношениях с Швецией. (...) В Семилетней войне Швеция и Россия должны были выступить вместе против Фридриха Великого", - пишет Die Welt.