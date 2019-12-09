Встреча позора

"Что, собственно говоря, еще должен сделать Владимир Путин, чтобы глава Siemens Джо Кэзер больше не подавал ему руку?", - задается вопросом немецкий таблоид Bild.

"В разгар тяжелейшего за последние годы политического кризиса между Берлином и Москвой президент России Владимир Путин принял у себя 22 руководителей немецких компаний. В первых рядах оказался глава Siemens Джо Кэзер, которому как старому знакомому шефа Кремля было позволено занять место слева от президента", - передает журналист Филипп Пятов.

"Пока немецкие топ-менеджеры за черным чаем с голубикой внимали замыслам Путина о крупных сделках, органы безопасности на их родине защищались от российского государственного террора", - отмечает издание.

В среду генеральная прокуратура Германии взяла на себя расследование в отношении россиянина, подозреваемого в совершении по заказу Кремля убийства гражданина Грузии в берлинском парке Тиргартен. "Правительство ФРГ выслало двух российских дипломатов. Убийцу из Тиргартена перевели из тюрьмы в Моабите в отделение строгого режима в тюрьме в Тегеле. Согласно сообщению телеканала ARD, это было сделано по причине того, что Федеральная разведывательная служба опасается, что российское правительство захочет убить киллера, чтобы воспрепятствовать даче им показаний", - говорится в статье.

Однако на встрече глав компаний никто не посчитал себя вправе "критиковать режим, совершающий убийства по всей Европе". Так, Германн Бюльбекер, владелец одной из кондитерских компаний, указал, что данный вопрос невозможно было затронуть ввиду отсутствия на встрече представителей политики.

"Компании "не должны противостоять политике своей страны", раскритиковал эксперт по иностранным делам Джем Оздемир. Если ответственность России за убийство будет доказана, "будет пересечена красная черта и в экономических отношениях", предостерег эксперт по внешней политике из партии ХДС Норберт Рёттген".

"Именно компания Siemens уже привлекала к себе внимание нарушением санкций ЕС, когда поставляла газовые турбины в Крым", - указал эксперт по России Александр граф Ламбсдорфф.

Представитель Siemens, в свою очередь, подчеркнул, что даже в текущей ситуации необходимо вести диалог друг с другом, передает Bild.