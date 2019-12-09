Что Запад неверно понимает в намерениях России на Украине

(...) В преддверии встречи в Париже, во время которой лидеры России, Украины, Франции и Германии попытаются заключить соглашение о прекращении огня, "США пора вновь включиться в процесс - в особенности потому, что имеются признаки того, что некоторые влиятельные голоса в Москве выступают за более мягкий подход. То есть за более гибкое толкование Минских соглашений II от 2015 года, задуманных для прекращения боевых действий на Донбассе и более внимательное рассмотрение украинских тревог. Это, в свою очередь, может повысить шансы на мир", - пишет в журнале Foreign Policy Татьяна Становая, приглашенный эксперт Московского центра Карнеги и основатель компании R.Politik., занимающейся политическим анализом.

"Отчасти сложность США в том, что они неправильно диагностируют проблему на Украине. Не проходит и дня, чтобы какой-то наблюдатель не предположил, что Россия вторглась на Украину, потому что Путин стремился не к чему иному, как к полному подчинению этой страны Москве (...), - отмечает она. - Правда о деятельности России на Украине имеет больше нюансов. Первоначальная цель Кремля в поддержке пророссийских сепаратистов на востоке Украины состояла не в аннексии, а в том, чтобы обеспечить юридическую автономию для Донбасса в пределах федеративной Украины. Тогда Россия будет обладать влиянием на заметный участок территории Украины, что фактически даст Москве право вето в Киеве на стратегическое сближение страны с Западом. Многочисленные заявления самого Путина подтверждают, что Россия рассматривает федерализацию Украины как привлекательный инструмент для блокирования евроатлантической интеграции страны и что обеспечение лояльности Донбасса должно гарантировать предпочтения России".

"Когда речь идет об Украине, Кремль может занимать воинственную позицию, но он не сошел с ума. Путин, несомненно, знал, что вторжение и оккупация Украины, не говоря уже о создании постоянно тлеющего конфликта, были бы слишком кровавыми и слишком дорогими. Также вторжение не помогло бы России зацементировать влияние на украинскую политику с минимальными геополитическими издержками", - подчеркивает Становая, указывая, что, в конце концов, "Кремль установил более или менее управляемые режимы в двух сепаратистских оплотах на Донбассе - в Луганске и Донецке. Но для этого потребовался долгий и кровавый процесс чистки идеологических фанатиков и тех, кто отказывался следовать кремлевской линии".

"(...) В наши дни, - пишет автор публикации, - в российской политике в отношении самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик участвуют несколько конкурирующих групп государственных игроков с порой противоречивыми интересами. Например, одной из ключевых фигур в управлении республиками является Владислав Сурков, известный политический стратег Кремля, который контролирует политику в отношении украинского Донбасса в рамках президентской администрации и отвечает за программы государственного строительства в непризнанных на международном уровне независимых Донецкой и Луганской республиках. Он руководит законотворческой и кадровой политикой, и его цель заключается в поддержании политической стабильности в двух республиках и обеспечении их интересов в международных переговорах по конфликту на Украине".

"Люди Суркова часто вступают в конфликт с российскими разведывательными службами и военными, в задачи которых входит управление безопасностью на Донбассе. (...) Их противоречащие приоритеты иногда приводят к внутренним столкновениям, таким как в 2017 году, когда ФСБ России преуспела в назначении на пост главы Луганской республики бывшего сотрудника разведки в обход предпочитаемого Сурковым гражданского кандидата", - говорится в статье.

"Третья российская группа интересов на Донбассе - это та, которая управляет финансированием деятельности России в регионе. В последние годы эту группу возглавлял вице-премьер России Дмитрий Козак. Он выступает за более гибкий подход к реализации Минских соглашений. В частности, он хотел бы найти способы урегулирования конфликта, которые облегчили бы финансовое и экономическое бремя, которое несет Россия, поддерживающая глубоко коррумпированные военные режимы. Команда Суркова, с другой стороны, рассматривает такие шаги как указывающие на готовность пойти на неприемлемые уступки", - отмечается в публикации.

"Конкуренция между группами привела к непоследовательности политики и в последнее время - к признакам потенциального изменения позиции России в отношении Украины", - пишет Становая, указывая на "ослабевание позиции Суркова" в течение двух последних двух лет. "Среди технократов и либералов также ходят слухи, что ограниченные жесты доброй воли в отношении Украины могут быть выгодными, если они приведут к тому, что Европейский Союз отменит экономические санкции в отношении России", - подчеркивается в материале.

"Основным препятствием для любых изменений в российской политике в отношении Украины является глубоко укоренившееся среди российского руководства убеждение в том, что любые уступки приведут к еще большему давлению и требованиям Запада. Вот почему при любых других уступках, на которые может пойти Россия, ее красная черта останется твердой: Кремль продолжит удерживать политический плацдарм на Донбассе, который обеспечит ему рычаги влияния на внешнюю политику Украины. И даже меньшие уступки не обсуждаются, покуда Россия боится ястребиного Запада. Парижская встреча - едва ли событие из серии "или пан, или пропал"; переговорные позиции обеих сторон все еще представляются непримиримыми. Но США не должны игнорировать признаки того, что части российской элиты могут быть готовы найти лучшее решение, чем статус-кво (...)", - заключает Становая.