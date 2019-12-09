С Путиным, пожалуйста, жестко, но справедливо

"На встрече с президентами России и Украины Ангеле Меркель не следует забывать: ни усиление санкций, ни их быстрая отмена не послужат миру", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"По отношению к Путину Макрон и Меркель должны проявить себя жестко, но справедливо, - считает автор статьи Маттиас Кох. - Это подобающий курс по отношению к российскому президенту, который, в свою очередь, не колеблясь, то и дело испытывает нервы Запада - то с помощью провокаций вблизи воздушного пространства балтийских республик, то путем отказа российских ведомств оказывать помощь в расследовании загадочных убийств на территории Запада".

"Сегодня, как и во все времена, действует правило: Запад не поощряет угрожающих жестов. При этом участие Москвы в конструктивной, новой политике было бы выгодным для обеих сторон", - говорится в статье.

В Германии сегодня разгорелись новые дебаты о России, отмечает издание. В блоке ХДС/ХСС предпочли бы ввести новые санкции против России в связи с предположительно заказным убийством гражданина Грузии в берлинском парке Тиргартен. В СДПГ, в свою очередь, многие с удовольствием отменили бы антироссийские санкции в простой надежде на лучшие времена.

"Канцлеру не следует поддаваться этим опрометчивым импульсам, ни в одном, ни в другом направлении. Внешняя политика должна оставаться рациональной", - указывает Кох.

"Макрон намерен использовать "нормандский формат", чтобы привнести в дебаты с Россией еще более далеко идущие идеи. При этом французский президент заслуживает поддержки - уже потому, что срок пребывания Ангелы Меркель в должности канцлера подходит к концу, но, прежде всего, в связи с полным интеллектуальным и политическим провалом в Белом доме. В отношении России Европа и остальная часть мира не могут просто пребывать в состоянии общей безыдейности".

"Стремление Путина к мировому признанию очевидно. Невозмутимо он вооружал в последние годы военно-воздушные силы, армию и не в последнюю очередь российский флот новым оружием, которое, как он сказал, "невозможно остановить". Изначальные усмешки по поводу него среди западных военных давно исчезли. Так, эксперты НАТО ломают голову над новыми российскими крылатыми ракетами, движущимися со сверхзвуковой скоростью и запускаемыми с новых российских подлодок, местоположение которых более нельзя установить заранее".

"Как выросшее честолюбие Москвы уживется с идеей более сплоченного Евросоюза, не в последнюю очередь в военном смысле? Запад - французские политики подчеркивают это сегодня каждый день - не должен быть наивным в этих дебатах. (...) Неизвестно, располагает ли НАТО какой-либо стратегией. Но тот, кто посмотрит на Владимира Путина, догадается: у России нет смерти мозга ", - пишет Frankfurter Rundschau.