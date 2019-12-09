Украина-Россия: потепление на высшем уровне

"(...) После трех лет заморозки переговоров о войне, разрывающей на части Донбасс на востоке Украины, российский президент Владимир Путин и украинский президент Владимир Зеленский впервые встречаются в этот понедельник в Париже, в окружении главы французского государства Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Первый с октября 2016 года саммит в "нормандском формате" направлен на возобновление мирного процесса в том виде, в каком он определяется в Минских соглашениях, подписанных в 2014 и 2015 годах, но так и не выполненных полностью", - пишет журналистка Libération Вероника Дорман.

"(...) Основная миссия заключалась в том, чтобы остановить бойню, - объяснял в 2017 году Libération Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова в Киеве. - По разным источникам, Путин мог шантажировать Украину, а также Германию, угрожая сильно и систематически обстреливать украинские города, причем не только на востоке страны. Штайнмайер [тогдашний министр иностранных дел Германии] позже признал, что Минские соглашения были единственным возможным компромиссом".

"(...) С самого начала было понятно, что украинцам будет трудно соблюдать соглашения, поскольку это затрагивает их суверенитет, которым они очень дорожат, - подчеркивает Татьяна Кастуева-Жан из Французского института международных отношений. - Они не для того выгоняли россиян в 2014 году, чтобы те могли вернуться через окно Минских соглашений".

"Поскольку, согласно последним, так называемые выборы, которые отправят в Киевскую Раду представителей мятежных республик, будут проходить под контролем сепаратистов, а значит, очевидно, что в них не будут участвовать украинские партии и миллион украинцев Донбасса, бежавших от войны", - говорится в статье.

"Если Минские соглашения действительно будут соблюдаться, то Россия сохранит возможность вмешиваться в украинские дела, - анализирует Татьяна Кастуева-Жан. - Я не уверена, что европейцы, которые утверждают, что помогают Украине восстановить свой суверенитет, понимают, что тем самым могут ослабить ее. Если депутаты из этих регионов, избранные на условиях, которые не соответствуют международному праву, признанному ОБСЕ, то есть в соответствии с украинским законодательством, прибудут в Раду, то они будут блокировать украинские проекты".

"(...) Открылось окно возможностей для продвижения к мирному урегулированию конфликта, - утверждает украинский политолог Владимир Фесенко. - У нас нет никаких гарантий успеха, потому что стороны продолжают стоять на антагонистических позициях. В этом смысле ситуация мало изменилась. Но Зеленский готов обсуждать, идти на компромисс, который был бы взаимовыгодным".

"(...) Между тем, позиции России и Украины остаются несовместимыми. Украинское общество стремится к миру, 75% согласно последним опросам, но оно остается разделенным по поводу цены, которую нужно за него заплатить. Зеленский, подозреваемый частью общественного мнения и своими противниками в готовности капитулировать перед Москвой, настаивает на том, "ни одна красная линия не будет пересечена", - отмечает автор статьи.

"(...) Со своей стороны, "Кремль подозревает Зеленского в том, что он слабый президент, за которым не стоит общественное мнение и который не сможет выполнить Минские соглашения, - объясняет Юлия Шукан, социолог университета Париж-Нантерр. - Москва не намерена ничего уступать, в частности, по вопросам границ и особого статуса".

"Таково же заключение директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, этого политолога считают посланником скрывающегося в тени могущественного Владислава Суркова, который курируют Украину в Кремле: "Не идти ни на какие уступки украинской стороне и не соглашаться на пустые компромиссы", так пишет эксперт о единственно возможной стратегии России в статье с программным названием "Без компромиссов", призывая Россию к "большой осторожности" в урегулировании конфликта, учитывая "неустойчивое положение Зеленского в президентском кресле", - передает Libération.

"По мнению всех наблюдателей и дипломатов, парижский саммит не станет возможностью для крупных прорывов, однако станет важным шагом в мирном процессе, который требует возобновления, - говорится в статье. "Это скорее символическая встреча, - поясняет Юлия Шукан. - Они могут продвинуться в обмене заключенными и прекращении огня, возможно, определить новые зоны разграничения, договориться о рабочих группах по подготовке к выборам". Но рассмотрение настоящих точек напряженности и красных линий будет отложено".

"Тем не менее, Минские соглашения, сколь бы несовершенными и противоречивыми они ни были, представляются единственной основой, на которой могут возобновиться переговоры. Отказом от них можно уничтожить все, что было сделано в последние годы, - опасается один французский дипломатический источник".

"Усилия Эммануэля Макрона, который взял на себя роль руководителя в отношении украинского досье в ЕС и во франко-германской паре, вписываются в его дипломатическое обязательство наладить "требовательный диалог" с путинской Россией," - пишет Libération.

"Открытость Макрона в отношении России носит более глобальный характер и выходит за рамки двусторонних отношений, - утверждает Татьяна Костуева-Жан из Французского института международных отношений. - У него стратегическое видение. Он предусматривает конкуренцию между США и Китаем. Он ставит много вопросов о позиции Евросоюза и опасается его маргинализации. Чтобы избежать этого, лучше сотрудничать с Россией или, по крайней мере, действовать так, чтобы она не представляла собой угрозу".