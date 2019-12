9 декабря 2019 г. Оливер Муди | The Times Я следующий, утверждает брат чеченского повстанца, убитого в Берлине "Брату чеченского мятежника, убитого в Берлине подозреваемым кремлевским убийцей, сообщили, что он - следующий в списке целей, передает The Times. "Предполагаемое заказное убийство 40-летнего Зелимхана Хангошвили, который был застрелен в августе, когда шел на пятничные молитвы, вызвало опасения, что ни один город в Европе не застрахован от российских отрядов убийц", - пишет газета. "В своем первом интервью западному изданию брат Хангошвили, 46-летний Зураб, сказал, что он получил сведения о том, что его собственной жизни угрожает опасность. "Меня попросили быть осторожным, - заявил он. - Я не выхожу один". "Зураб, проживающий в Швеции, не смог присутствовать на похоронах в Грузии [братья являются этническими чеченцами из района Панкисского ущелья в Грузии] из-за риска нападения. Он также обеспокоен тем, что убийцы могут преследовать его взрослых сыновей, которые были депортированы в их родную страну", - утверждает издание. "Хангошвили не сомневается, что его брат был убит по поручению ФСБ, российского агентства безопасности, которое предоставило поддельный паспорт подозреваемому убийце. По его словам, власти Германии также виноваты в том, что отказали в предоставлении убежища Зелимхану, а затем не смогли защитить его, несмотря на предыдущие покушения на его жизнь. "Инцидент, произошедший в Берлине, был спланирован в Москве сотрудниками ФСБ, - сказал он. - Я считаю [убийство] большой ошибкой со стороны Германии. У него было много документов, подтверждающих, что ему нужна защита... Я думаю, что они должны были попытаться защитить его". "(...) Многие чеченские изгнанники считают, что российские службы безопасности преследуют их на европейской территории за их историю противостояния Рамзану Кадырову, лидеру автономной Чеченской Республики и могущественному союзнику президента Путина. Мужчина, обвиняемый в убийстве Зелимхана Хангошвили - 54-летний Вадим Красиков, объект международной розыска после убийства российского ресторатора в 2013 году. В 2015 году он получил фальшивые документы и побывал в Германии, не вызвав подозрений у немецких властей", - напоминает The Times. "(...) В знак протеста против отказа Москвы сотрудничать со следствием Германия выслала двух шпионов из российского посольства. Вчера министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что правительство может предпринять более радикальные шаги, если Россия продолжит тянуть время. В сознании многих немецких чиновников всплывает прецедент - атака в Солсбери в прошлом году, когда Россия попыталась отравить бывшего двойного агента Сергея Скрипаля мощным нервным агентом. Великобритания успешно убедила своих союзников массово выслать российских дипломатов", - говорится в статье. "Это убийство ухудшает отношения между Россией и Германией, - заявила 57-летняя Крамп-Карренбауэр в интервью Bild am Sonntag. - Доказательства серьезны. В сочетании с атаками в Великобритании и дальнейшей российской деятельностью это рисует довольно тревожную картину". 51-летний Штефан Томе, заместитель лидера либеральной Свободной демократической партии Германии в Бундестаге, считает, что убийство Хангошвили может оказаться делом Скрипаля в Германии. "Немецкое правительство нельзя запугать в этом вопросе: российское заказное убийство абсолютно неприемлемо, и мы должны прояснить это для России", - заявил он. "(...) Тем не менее, Юрген Триттин, 65 лет, высокопоставленный парламентарий от Партии зеленых, указал, что Германия должна быть осторожной. "Нам нужны все факты на столе. Спекуляция не помогает, - заявил он. - Россия есть и остается нашим соседом, даже если она ведет себя плохо. В этом случае единственное, что помогает, это реальная политика, управляемая нашими ценностями". Источник: The Times