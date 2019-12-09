Когда человеческое мясо было дешевле собачьего

"В ходе истории на Китай часто обрушивался голод, погубивший миллионы людей. Источники сообщают о каннибализме, для которого существовали настоящие правила", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Только при династии Хань (206 до н.э. - 220 н.э.) насчитывалось более 200 случаев голода в разных регионах, вызванного засухой, наводнениями, заморозками, ураганами, землетрясениями и насекомыми-вредителями - не говоря уже о дефиците продовольствия, вызванном войнами, беспорядками и мышлением, ориентированным на выгоду, пишет синолог и этнолог Томас О.Хёлльманн".

"Сохранившиеся рецепты и предания о застольях отражают стиль жизни крошечного привилегированного меньшинства, о кулинарном искусстве которого большая часть населения могла лишь мечтать, - отмечает журналист Флориан Штарк. - Так, на пике могущества династии Мин (1368-1644 гг.) о меню императора заботились 8 тыс. поваров и помощников. При последующей династии Цин ежемесячные расходы на придворную кухню составляли более 15 тыс. унций серебра. В то же время пекинские кухни для бедняков готовили 60 тыс. порций на 200 унций серебра".

"Резким контрастом между имперским подъемом и социальными катастрофами была отмечена эпоха династии Сун (960-1279). При ее правлении были реализованы крупные реформы, удалось установить работоспособную бюрократию, появились новые города, процветала экономика. (...) Но после того, как вторжение кочевников с севера опустошило страну, а императору и его двору пришлось бежать далеко на юг, в Китай пришли голод и нужда", - повествует издание. Бедность стала источником кулинарной изобретательности китайцев.

"Во время и после вторжения Цзинь "разбойники и мятежники, правительственные войска и народ ..., начали есть друг друга. Человеческое мясо было дешевле собачьего мяса и свинины: хороший, жирный экземпляр стоил не более 15 тыс. монет. Тела сушили целиком и делали из них вяленое мясо", - передает издание.

"Сотни сохранившихся рецептов свидетельствуют о тонком кулинарном искусстве элиты, в то время как широкие массы населения проявляли кулинарную изобретательность в приготовлении растений, насекомых и животных".

"Источники сообщают о голодавших, употреблявших в пищу пауков, червей и древесную кору. Люди копались в конском навозе в поисках непереваренных зерен, а отчаявшиеся родители обменивались детьми, чтобы убивать их для употребления в пищу".

"Каннибализм, о котором часто пишут в китайской истории, очевидно, сформировал настоящий кулинарный порядок. Так, в одном из источников говорится: "Мясо пожилых мужчин называлось "хорошо прожаренным", мясо симпатичных молодых девушек - "завистью барана", мясо маленьких детей - "компотом из костей", а обобщенно говорили о "двуногих баранах".

В Китае издавна "ели людей", чтобы сохранить императора, отмечал китайский писатель Лу Синь. В 1920-е годы в результате экономического кризиса от голода погибло около 10 млн людей. Жертвами голода, спровоцированного Мао Цзэдуном ради "большого скачка", стали с 1958 по 1961 год как минимум 30 млн человек, пишет Die Welt.