"У каждого убийцы есть право на адвоката. Мужчина, предположительно совершивший убийство в Тиргартене, провел в заключении в Берлине уже три месяца, прежде чем ему был предоставлен адвокат. После задержания он сказал: "Речь идет об убийстве? Я же только пошел помочиться!", - пишет немецкий таблоид Bild.

В 12 день судебного заседания Вадим К., обвиняемый в убийстве чеченца Торнике К. в берлинском парке Малый Тиргартен 23 августа 2019 года, по-прежнему молчал, передает журналистка Анна Лосенски. "Генеральный прокурор убежден: убийство было совершено по приказу Путина", - указывает издание.

"Доказательства неоспоримы. Очевидцы видели одетого в темную одежду киллера во время кровавой расправы. Затем очевидцы видели, как у причала Хольштайнер Уфер одетый в темное мужчина исчез в кустах у моста Лессинга, а затем вышел оттуда в светлой одежде. Мужчина в розовом был арестован, а в Шпрее полиция обнаружила утяжеленную камнями темную одежду киллера, орудие убийства и велосипед", - напоминает Bild.

Как пишет издание, лишь 15 декабря 2019 года генеральный прокурор запросил назначение государственного адвоката. "До этого предполагаемый убийца всегда настаивал на адвокате, нанятом российским посольством. Хотя он утверждал, что приехал в Берлин к замужней любовнице как безобидный турист и его застали, когда он пошел помочиться в общественном месте", - говорится в статье.

"Сотрудница органов правопорядка рассказала, каким она увидела его в камере после задержания: "С нами была переводчица, и мы представились членами отдела по расследованию убийств. Он сказал: Убийство? Я думал, я здесь, потому что пошел помочиться в кусты! Мы разъяснили ему, что он имеет право молчать и в любое время связаться с адвокатом. Но он захотел адвоката от российского посольства. Он сказал, что он турист и просто пошел в кусты помочиться".

По словам сотрудницы, он также был "абсолютно готов оказывать содействие, был спокойным, доброжелательным и вовсе не запуганным или напуганным. По его словам, он строитель и зарабатывает 5 тыс. долларов в месяц", передает Bild.