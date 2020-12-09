Анатолий Чубайс бросает политику

"От главного реформатора до неприметного либерала - за плечами российского политика Чубайса остается переменчивая политическая карьера", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Ему не стыдно за то, что он делал. "Да, конечно, ошибались, да, конечно, что-то не получалось", - сказал Анатолий Чубайс на прощание. Это прозвучало так, будто он говорил не только о государственном концерне "Роснано", занимающемся инновациями, (...) а обо всех ведомствах и проектах, которыми он, будучи инженером по образованию и либералом, управлял в российском государстве с момента распада Советского Союза в 1991 году", - отмечает журналист Штефан Шолль.

"По мнению политологов, уход Чубайса из "Роснано" обладает максимум символическим значением. "Его работа там уже не оказывала никакого влияния на государство и возможные реформы, - говорит Дмитрий Травин, Научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге. - Эта работа была для него достойным уважения и блестяще оплачиваемым досрочным выходом на пенсию".

"65-летний Анатолий Чубайс был одной из ключевых фигур 1990-х годов. При Ельцине он был вице-премьером, министром финансов, затем руководителем администрации президента РФ. (...) Чубайс сыграл большую роль в спорной приватизации после 1991 года. В 1996 году он организовал победоносную президентскую кампанию уже не пользовавшегося популярностью Бориса Ельцина. Но он также стал и первым политическим козлом отпущения новой России, его стареющий покровитель Ельцин неоднократно его увольнял. А в 1996 году народной поговоркой стало изречение Ельцина из одного политического кукольного ТВ-шоу: "Во всем виноват Чубайс", - говорится в статье.

"(...) В 1996 году, когда заместитель мэра Петербурга Путин после проигранных муниципальных выборов остался без работы, Чубайс помог ему найти новую должность в московской администрации президента. "Из благодарности Путин давал ему уважаемые посты", - считает Травин. Но в политике Чубайс и другие либералы в Кремле уже 20 лет больше не играют никакой роли".

"Говорят, что в будущем Чубайс может посвятить себя развитию в России возобновляемых источников энергии. Или освоению российской Арктики. Другими словами, как в плане рабочих вопросов, так и в плане географии уходящий реформатор продолжает двигаться к российской периферии", - констатирует Frankfurter Rundschau.