Иванка Трамп и Джаред Кушнер купили земельный участок на острове-бункере за 30 млн долларов

"(...) По информации Page Six, Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер приобрели крупный земельный участок стоимостью более 30 млн долларов (24,8 млн евро) на американском острове Индиан-Крик. Эта территория в округе Майами-Дейд, штат Флорида, более известная как "бункер миллиардеров", действительно является одним из самых безопасных мест во Флориде. На этот частный, охраняемый и постоянно закрытый остров на 29 резиденций приходится 13 полицейских", - пишет журналистка Le Figaro Солен Бонне.

"(...) Пока ее отец готовится к уходу из Белого дома, старшая дочь из клана Трампов и ее муж готовятся к пост-вашингтонской эпохе. Они посетили множество объектов недвижимости и земельных участков, в частности, в районе Майами и Палм-Бич. По данным Page Six, пара приобрела лот 4 на острове Индиан-Крик, чтобы построить там особняк с видом на залив. Продажа земли площадью более 7 440 м² за 31,8 млн долларов (26,2 млн евро) завершится 17 декабря", - говорится в статье.

"Остров Индиан-Крик считается одним из самых эксклюзивных в стране. Он привлекает таких знаменитостей и владельцев состояний как миллиардер Карл Айкан, коллекционер Норман Брейман, инвестор Эдвард Ламперт, модель Адриана Лима и певец Хулио Иглесиас, который раньше занимал участок, купленный парой Трамп-Кушнер. К тому же Индиан-Крик всего в часе езды от клуба Мар-а-Лаго, роскошной семейной резиденции", - указывает Le Figaro.

"Последние четыре года Иванка Трамп и Джаред Кушнер прожили со своими тремя детьми в престижном районе Вашингтона Калорама, где они арендовали дом у чилийского миллионера Андронико Лукшича. Кроме того, они по-прежнему владеют квартирами в Нью-Йорке", - резюмирует журналистка.