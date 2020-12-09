Верховенство права, миграция, гендер: по этим "идеологическим" темам Варшава и Будапешт образуют общий фронт в Европе

"(...) На данный момент Польша и Венгрия единым сплоченным фронтом выступают против своих европейских партнеров: до тех пор, пока существует механизм увязывания выплат средств из европейских фондов с соблюдением стандартов правового государства, по их словам, они будут накладывать вето на европейский план восстановления национальных экономик в 750 млрд евро и на бюджет Евросоюза (2021-2027) в размере 1,074 млрд. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и его венгерский коллега Виктор Орбан повторили после своей рабочей встречи в Варшаве", - пишут журналисты Le Monde Жан-Пьер Стробанц и Виржини Маленгр.

"Два лидера, которых Брюссель регулярно критикует за проекты, противоречащие демократическим ценностям, независимости судебной власти, правам меньшинств или свободе СМИ, стремятся организовать свой собственный союз", - говорится в публикации. В конце ноября они уже встретились в Будапеште и воспользовались возможностью подтвердить свою решимость. "Ни Польша, ни Венгрия никогда не примут предложение, которое одна из них считает неприемлемым", - настаивали Орбан и Моравецкий, чтобы оправдать блокирование помощи странам, наиболее пострадавшим от пандемии.

"(...) При виде позиции Польши и Венгрии по миграции, климату, верховенству права, бюджету, становится понятно, что у них возникают трудности по множеству вопросов. Так давайте спросим их, что они собираются делать в этом ЕС!" - иронизирует один дипломат.

"(...) Две страны, присоединившиеся к европейскому сообществу 1 мая 2004 года, в начале своей европейской истории и через 15 лет после падения Берлинской стены представлялись "естественными союзниками". Так было и с Чешской Республикой и Словакией (в составе Вышеградской группы), которые одновременно с ними присоединились к ЕС. Эта четверка по-прежнему держится вместе, когда дело доходит до защиты Европы, перераспределяющей доходы в их пользу. Но в остальном они действуют менее согласованно", - отмечают авторы статьи.

"В вопросах, входящих в идеологическую повестку, Варшава и Будапешт поддерживают друг друга, хотя ситуация в Польше более сложная, чем в Венгрии", - поясняет один дипломат. По вопросу о миграции, которая преследует ЕС с 2015 года, тон задает Виктор Орбан, выступающий против любых принципов солидарности и обязательных квот на переселение", - говорится в статье.

"(...) Орбан теоретически разработал нелиберальную демократию. В Польше скорее выражается чрезвычайно сильный консерватизм. Но обе страны объединяются ради защиты всего, что связано с христианскими ценностями", - считает Натали Луазо, депутат Европарламента от партии "Обновляя Европу" и бывший ответственный министр по европейским делам.

"(...) Гендерный вопрос является весьма деликатным, что еще раз продемонстрировал Европейский совет от 16 октября, в ходе которого двадцать семь стран ЕС планировали обсудить свое партнерство с Африкой", - указывает издание.

"У меня в стране не говорят о гендерном равенстве. Это излишне идеологизированное выражение!" - взбунтовался Виктор Орбан. Затем последовали полуторачасовые дебаты, весьма далекие от Африки, перерыв во встрече, во время которого венгр позвонил Моравецкому, отсутствующему из-за карантина, и лишь после этого в конце концов согласился на компромисс: в тексте говорится об "одинаковых правах и возможностях для всех", но дается ссылка на документ, в котором упоминается "гендерное равенство"...

"В Венгрии город Надьката в ноябре решил взять пример с Польши, создав первую "зону, свободную от ЛГБТК", где будут запрещены всякая "пропаганда" и любые марши равенства. Венгрия в Гражданском кодексе также лишила трансгендеров права на юридическое признание смены пола и намерена закрепить право на усыновление только за гетеросексуальными супружескими парами, в то время как Еврокомиссия в Брюсселе только что объявила о "стратегии ЛГБТК" и указывает на "тревожный уклон" Востока", - передают журналисты.

"Есть одна область, в которой Варшава и Будапешт не сходятся - это внешняя политика. В отличие от своих европейских партнеров, два правительства сначала радовались победе Дональда Трампа в 2016 году - несомненно, потому, что он был нечувствителен к вопросам верховенства права или к климату - но затем они быстро разошлись. Польша, которую президент США назвал "географическим сердцем Европы", присоединилась к Вашингтону, с которым она, в частности, заключила контракты на поставки газа и оружия. В противовес этому близкий к Москве и Пекину Орбан вызвал гнев администрации США из-за своей энергетической политики и отношения к технологии 5G. В любом случае, два бунтовщика решили дистанцироваться, в том числе и в этой области, от рекомендаций своих европейских партнеров, стремящихся к развитию автономии ЕС по отношению ко всем его крупным соперникам", - резюмируют Стробанц и Маленгр.