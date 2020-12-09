Да, маски эффективны

"(...) Действительно ли защищает ношение защитной маски? Вопрос риторический, хотя и очень конкретный, в то время, когда многие лидеры задумываются о реальной эффективности такой меры. Несомненно, да, если придерживаться результатов исследования, опубликованного в пятницу, 4 декабря, в журнале PNAS. Немецко-датская группа экономистов утверждает, что защитные маски снизили количество новых заражений примерно на 47% через 20 дней после введения их обязательного ношения в Германии", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Фабьен Губе.

"Прежде, чем прийти к такому выводу, авторы проанализировали общественные эпидемиологические данные по 401 региону Германии, идентифицированные в соответствии с муниципальным делением, и сравнили их друг с другом, чтобы вынести суждение, есть ли разница между регионами, предписавшими ношение маски, и регионами, не сделавшими ношение маски обязательным, уделяя особое внимание временному мониторингу совокупных случаев Covid-19 в целом и на 100 тыс. жителей", - говорится в статье.

"В Тюрингии Йена с населением в 100-тыс. жителей стала первым городом страны, который ввел такую меру в магазинах и общественном транспорте с 6 апреля, затем в течение месяца к нему присоединились другие города. Случаи Covid, которые произошли в Йене, сравнивались с таковыми в контрольной группе, в данном исследовании, это 6 городов, сопоставимых с Йеной, но не принявших решение об обязательном ношении маски", - указывает журналист.

"Результат: авторы говорят, что заметили значительную разницу в новых случаях Сovid. "Наши расчеты показывают, что раннее внедрение защитных масок в Йене привело к снижению числа новых случаев Covid-19 примерно на 75% через 20 дней" - пишет Тимо Митце, экономист Университета Южной Дании в Оденсе. Другими словами, если в "безмасочном" городе регистрируются 100 случаев за 20 дней, то в Йене регистрируются только 25. В зависимости от рассматриваемых регионов, которые приняли меры в разные даты, оценивается сокращение числа случаев заболевания коронавирусом от 15% до 75% в течение 20 дней, при средневзвешенном значении 47%", - отмечает Le Temps.

"(...) Кроме того, получается, что снижение числа случаев наиболее резко выражено среди людей старше 60 лет - на 90% меньше заражений. Точно так же наибольший эффект наблюдался в крупных городах, где плотность населения выше", - продолжает издание.

"Учитывая смехотворную стоимость защитных масок по сравнению со стоимостью более радикальных мер (закрытие школ, ресторанов, всеобщий карантин, отмена хирургических операций и т. д.), авторы считают, что маски представляют собой экономически целесообразное средство замедления распространение коронавируса SARS-CoV-2, - говорится в публикации. "Конечно, их недостаточно для того, чтобы снизить количество заражений настолько, как хотелось бы, - признает Клаус Вельде, один из авторов из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга. - Необходимо соблюдать и другие меры, связанные с медико-санитарными аспектами пандемии".

"(...) Вполне обоснованно считать, что маски, предназначенные для ограничения рассеивания респираторных капель, однозначно дают шанс на успех в борьбе с пандемией. Хотя данных о Covid-19 по-прежнему не хватает, предыдущие аналогичные исследования позволили сделать сопоставимые выводы: было подсчитано, что с апреля по май этого года ношение маски предотвратило 78 тыс. заражений в Италии и 66 тыс. в Нью-Йорке", - резюмирует Фабьен Губе.