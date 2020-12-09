Путин хитрит в домашнем офисе

"Очевидно, Кремль прилагает большие усилия, чтобы скрыть, что президент Путин находится не в столице. Чтобы сохранить видимость, на побережье Черного моря была создана копия его московского кабинета", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Прелесть пандемии коронавируса в том, что можно наконец-то увидеть, как живут твои коллеги, - отмечает журналист Кристиан Эш. - Тот, кто общается по видеосвязи с теми, кто тоже избегает офиса, может получить представление о том, как обустроен их дом".

"Или же то, что видно на экране, - вовсе не дом? Ведь возможно, что коллеги находятся вовсе не дома в мрачной Северной Европе, а под пальмами на море. Так сказать, отпускной офис вместо домашнего. Только по обстановке, без вида из окна, этого не распознать", - пишет издание.

"Именно этой неясностью, по-видимому, воспользовался самый известный офисный работник России, президент Владимир Путин. Как пишет специализирующееся на расследованиях издание "Проект", Кремль прилагает огромные усилия для того, чтобы заставить россиян поверить, что их президент находится в Москве - в то время как на самом деле он пребывает на курорте в Сочи на побережье Черного моря".

То, что официальные данные о месте пребывания Путина могут не соответствовать действительности, стало ясным благодаря анализу перемещений его самолета, передает Der Spiegel. "Из окружения Путина "Проект" узнал, что в его черноморской резиденции "Бочаров Ручей" был обустроен кабинет, представляющий собой точную копию кабинета в его московской резиденции в Ново-Огарево. Лампа, стол, паркет, держатель для карандаша, телефоны, обивка кресел - идентично все", - говорится в статье.

"Путин находится на черноморском побережье как минимум с конца лета, но об этом не хотел сообщать", - пишет "Проект". "Все ждали вторую волну заболеваемости коронавирусом. В такие моменты, по представлению Кремля, народ должен думать, что президент находится в столице", - рассказали изданию инсайдеры".

"Пул аккредитованных Кремлем журналистов не может сейчас сопровождать Путина. Благодаря этому также проще скрывать место его пребывания", - отмечает автор публикации.

"Остается открытым вопрос о том, могут ли обычные офисные сотрудники повторить стратегию Путина. Во всяком случае для видеоконференций рекомендуется обустроить свой дом и отпускное жилье в равной степени лаконично", - иронизирует Der Spiegel.