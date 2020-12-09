Что АдГ делает в Москве?

"Несмотря на значительную напряженность в отношениях между Берлином и Москвой, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла встретился с министром иностранных дел России Лавровым. Для Кремля это шанс - бундестаг пребывает в смятении", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Визит немецких политиков в Москву редко проходил в такой гармонии, как визит в Россию сопредседателя партии АдГ Тино Хрупаллы и спикера фракции по внешнеполитическим вопросам Армина-Пауля Хампеля. Неудивительно, ведь для них речь шла не о том, чтобы обсудить конфликты. С помощью визита, сказал Хрупалла, политики скорее хотели "предотвратить угрозу новой холодной войны". То есть снисходительный курс вместо критики".

"Министр иностранных дел Сергей Лавров соответствующим образом оказал им душевный прием. Говорят, на совместный обед он выделил целых три часа своего времени, - отмечают журналисты Маркус Бальзер и Зильке Бигалке. - (...) Политики из АдГ выступили на большой внешнеполитической сцене. Взамен, отвечая позднее перед прессой на вопросы, обременяющие отношения между Берлином и Москвой, они во многих случаях вставали на сторону России", - говорится в статье.

"Например, по делу об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Хампель говорил о "подрыве доверия", по-видимому, имея в виду правительство ФРГ. Его предположение, что ответственность за покушение лежит на Кремле, Хампель назвал "абсурдным" и "историей для бульварных газет". Он повторил российское требование о том, чтобы Берлин поделился всеми доказательствами с Москвой. В настоящий момент в Германии действительно рассматриваются 4 российских запроса о предоставлении правовой помощи, при этом должны быть учтены и права Навального. Оппозиционный политик был отравлен нервно-паралитическим отравляющим веществом, доступом к которому обладают только государственные органы", - пишет издание.

"Внешнеполитические конфликтные темы Хампель аналогичным образом обобщил словами "нас не касается". Украинский конфликт является, по его словам, вопросом Украины и России, конфликт в Белоруссии (...) касается лишь Москвы и Минска. Правда, при этом он полностью проигнорировал, что и Украина, и Белоруссия являются независимыми от России государствами", - указывают авторы статьи.

"Во время обеда обсуждалось и отношение к оппозиции. Впрочем, речь шла не о подавлении независимой оппозиции в России, а об АдГ. (...) "Официальный Берлин" пытался "противодействовать поездке", заявил Лавров. "Особенно удивила развязанная по поводу вашей поездки истеричная внутренняя дискуссия", - сказал министр".

"Однако в Берлине дискуссия последних дней была вовсе не истеричной. Бундестаг не препятствовал поездке, а даже официально согласовал ее, и она проходила при содействии немецкого посольства в Москве", - подчеркивает Süddeutsche Zeitung.

Тем не менее в Берлине, отмечает издание, "неприкрытое сближение АдГ с российской государственной властью" вызвало непонимание. "Политик от партии "Зеленые" Юрген Триттин высказал то, что думают многие: "Визиты депутатов в Москву принципиально приветствуются", - сказал Триттин. (...) Однако поездки, по его словам, должны использоваться для критического диалога, а не для самопрезентации или пропаганды. (...) С жесткой критикой выступила и партия СвДП. "Этим визитом АдГ панибратствует с российской внешней политикой, которая ассоциируется с нарушением прав человека и атакует Германию", - предостерег спикер по внешнеполитическим вопросам Михаэль Линк".

"(...)Все, что потенциально ослабляет и раскалывает западные демократические страны, радует Кремль. Он позиционирует себя как жертва возглавляемого Германией антироссийского заговора. (...) Так, по словам Марии Захаровой, Германия является "локомотивом новых санкций против РФ" внутри ЕС. Наверное, Кремль надеется, что АдГ сможет сдержать немецкое правительство", - заключает Süddeutsche Zeitung.