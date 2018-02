9 февраля 2018 г. Фред Уэйр | The Christian Science Monitor Американский политический документ предполагает "ограниченное" использование ядерного оружия, что беспокоит россиян "Новый Обзор конфигурации ядерных сил (NPR), опубликованный Пентагоном на прошлой неделе, не привлек к себе значительного внимания в США, возможно, потому что в новостях доминировал меморандум другого рода", - пишет обозреватель The Christian Science Monitor Фред Уэйр. Но в Москве это было воспринято с крайним удивлением и даже с некоторым страхом, потому что в первый раз за почти три десятилетия в нем, казалось, шла речь об "ограниченной" ядерной войне с Россией, отмечает автор. "Этот новый тон в NPR - это очень серьезно, и трудно понять, почему они говорят об этом в контексте России", - говорит независимый военный эксперт Александр Гольц. "Похоже, Дональд Трамп поручил это сделать своим генералам, просто сказав им, что он хочет получить что-то масштабное и наилучшее, не придавая значения политическим приоритетам или стратегии. Это список пожеланий генералов, и он опасен", - отмечает Гольц. Новый NPR возлагает вину на предполагаемые российские угрозы и утверждает, что США нужно разработать новую тактику и новый набор ядерного оружия, в том числе боеголовки малой мощности, приспособленные для уничтожения полевых мишеней, а не бомбардировки городов, напоминает издание. Эксперты указывают, что это откровенно появляется в разделе NPR, посвященном России, хотя это, как представляется, логичнее было бы применить к обсуждению возможностей в отношении Ирана или Северной Кореи. "Боюсь, это основано на абсолютно неправильном понимании российской стратегической доктрины, - говорит Андрей Баклицкий, эксперт ПИР-Центра (Россия). - Нам действительно кажется, что США решают проблему, которой не существует". Баклицкий поясняет, что стратегическая доктрина России, одобренная Владимиром Путиным в 2016 году, предусматривает только два обстоятельства, при которых Россия будет использовать ядерное оружие: если она подвергнется нападению с применением ядерного оружия или обычной атаке, которая угрожала бы существованию российского государства. "Однако Путин и другие российские официальные лица часто говорили о ядерном арсенале России как о важном инструменте, который следует иметь в виду при активном проведении внешней политики. Среди западных аналитиков нет единства в том, что это означает. При этом некоторые предполагают, что Россия дает понять, что одобрительно относится к превентивному использованию ядерного оружия, а другие утверждают, что это просто политическая позиция, напоминающая Западу о том, что Россия по-прежнему имеет значение", - отмечает автор. Фред Уэйр напоминает, что соблюдение целого ряда договоров об ограничении ядерного оружия сейчас ставится под вопрос или существует неясность относительно их продления, как в случае с Договором об СНВ-III. "Понятие контроля над вооружениями заключается в том, что вы знаете, что делает ваш противник. У вас есть механизмы для проверки этого, - говорит Баклицкий. - Сегодня мы видим, что Россия и США не слышат друг друга. Никто не обсуждает, как сесть за стол переговоров с практической точкой зрения на решение проблем, пониманием проблем друг друга, достижением компромисса. Вместо этого у нас есть две совершенно разные, взаимоисключающие версии". Источник: The Christian Science Monitor