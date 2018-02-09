Представителей антипутинской оппозиции закалывают ножом, бьют дубинкой, сжигают и даже травят газом

Убийство петербургского активиста Константина Синицына "стало лишь очередным в растущем списке жестоких нападений", пишет журналистка The Daily Beast Эми Найт.

Как заметила в эфире радиостанции "Эхо Москвы" журналистка Юлия Латынина, "статистика плохая". Латынина сама была вынуждена бежать из России осенью. Летом 2016 года на улице Москвы неизвестный бросил в нее фекалии, в июле ее машину подожгли, а в ее дом запустили ядовитый газ, говорится в статье.

Латынина теперь в безопасности за границей, но "гражданскому журналисту" Синицыну, который часто фотографировал протестные акции, возглавляемые Алексеем Навальным, не так повезло, сообщает The Daily Beast. "Он был убит у входа в свою квартиру человеком по фамилии Васильев, который сейчас находится под стражей. По словам полиции, это произошло во время личного, подогретого алкоголем спора с Синицыным", - передает издание.

"Совпадение ли, что убийство произошло всего за два дня до уличных демонстраций 28 января в Санкт-Петербурге и других городах, которые созывал Навальный, чтобы выступить за бойкот президентских выборов в марте? И случайность ли, что в день протестов другого оппозиционного активиста Динара Идрисова до полусмерти избили трое неизвестных, когда он собирался снимать на видео петербургские акции в поддержку бойкота?" - говорится в статье.

"Месяцем ранее Владимира Иванютенко, петербургского члена оппозиционной группы "Артподготовка", который часто появлялся на протестах в маске Путина, несколько раз ударили ножом в горло, и он едва выжил. А в конце октября Владимиру Шипицину, активисту группы "Солидарность", которая спонсировала несколько протестов против агрессии Кремля на Украине, сначала пустили газ в лицо, а потом избили его на пороге его дома в Петербурге", - пишет The Daily Beast.

"В октябре оппозиционер-демократ Алексей Строганов скончался, два месяца пролежав в коме после того, как на него напали со стальной трубой. До этого в середине августа Иван Скрипниченко, волонтер, охранявший мемориал убитого демократа Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, был избит хулиганами на своем посту. Через неделю он скончался в больнице", - продолжает издание.

Реакция полиции и расследования следуют по предсказуемой схеме, говорится в статье. "Нападавших либо никогда не идентифицируют, либо, когда их ловят, заявляют, что у них был личный, а не политический мотив", - пишет The Daily Beast. Когда заместителя главного редактора "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр на работе ударили ножом в горло, преступника Бориса Грица немедленно арестовали. В мгновение ока полиция объявила Грица психически неуравновешенным.

"Стоит отметить, что Фельгенгауэр была в списке врагов Кремля, - говорится в статье. - Месяцем ранее на государственном телеканале "Россия-24" ее обвинили в получении денег от Госдепартамента и западных НКО".

"Цель этой жестокости - уничтожить некоторых оппозиционеров и запугать других", - считает автор статьи. Издание приводит слова Латыниной: "Вне зависимости от того, кто является исполнителями данных убийств... понятно, что это убийства, которые санкционированы властью, потому что они не расследуются. Сначала не расследуются нападения. Теперь стали не расследоваться убийства".