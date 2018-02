9 февраля 2018 г. Эми Найт | The Daily Beast Представителей антипутинской оппозиции закалывают ножом, бьют дубинкой, сжигают и даже травят газом Убийство петербургского активиста Константина Синицына "стало лишь очередным в растущем списке жестоких нападений", пишет журналистка The Daily Beast Эми Найт. Как заметила в эфире радиостанции "Эхо Москвы" журналистка Юлия Латынина, "статистика плохая". Латынина сама была вынуждена бежать из России осенью. Летом 2016 года на улице Москвы неизвестный бросил в нее фекалии, в июле ее машину подожгли, а в ее дом запустили ядовитый газ, говорится в статье. Латынина теперь в безопасности за границей, но "гражданскому журналисту" Синицыну, который часто фотографировал протестные акции, возглавляемые Алексеем Навальным, не так повезло, сообщает The Daily Beast. "Он был убит у входа в свою квартиру человеком по фамилии Васильев, который сейчас находится под стражей. По словам полиции, это произошло во время личного, подогретого алкоголем спора с Синицыным", - передает издание. "Совпадение ли, что убийство произошло всего за два дня до уличных демонстраций 28 января в Санкт-Петербурге и других городах, которые созывал Навальный, чтобы выступить за бойкот президентских выборов в марте? И случайность ли, что в день протестов другого оппозиционного активиста Динара Идрисова до полусмерти избили трое неизвестных, когда он собирался снимать на видео петербургские акции в поддержку бойкота?" - говорится в статье. "Месяцем ранее Владимира Иванютенко, петербургского члена оппозиционной группы "Артподготовка", который часто появлялся на протестах в маске Путина, несколько раз ударили ножом в горло, и он едва выжил. А в конце октября Владимиру Шипицину, активисту группы "Солидарность", которая спонсировала несколько протестов против агрессии Кремля на Украине, сначала пустили газ в лицо, а потом избили его на пороге его дома в Петербурге", - пишет The Daily Beast. "В октябре оппозиционер-демократ Алексей Строганов скончался, два месяца пролежав в коме после того, как на него напали со стальной трубой. До этого в середине августа Иван Скрипниченко, волонтер, охранявший мемориал убитого демократа Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, был избит хулиганами на своем посту. Через неделю он скончался в больнице", - продолжает издание. Реакция полиции и расследования следуют по предсказуемой схеме, говорится в статье. "Нападавших либо никогда не идентифицируют, либо, когда их ловят, заявляют, что у них был личный, а не политический мотив", - пишет The Daily Beast. Когда заместителя главного редактора "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр на работе ударили ножом в горло, преступника Бориса Грица немедленно арестовали. В мгновение ока полиция объявила Грица психически неуравновешенным. "Стоит отметить, что Фельгенгауэр была в списке врагов Кремля, - говорится в статье. - Месяцем ранее на государственном телеканале "Россия-24" ее обвинили в получении денег от Госдепартамента и западных НКО". "Цель этой жестокости - уничтожить некоторых оппозиционеров и запугать других", - считает автор статьи. Издание приводит слова Латыниной: "Вне зависимости от того, кто является исполнителями данных убийств... понятно, что это убийства, которые санкционированы властью, потому что они не расследуются. Сначала не расследуются нападения. Теперь стали не расследоваться убийства". Источник: The Daily Beast