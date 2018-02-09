Борьба за олимпийские миллионы

Богатый МОК запрещает олимпийским атлетам участвовать в рекламе в ходе проведения Игр, при этом денег от самого Международного олимпийского комитета спортсмены не получают. На этом фоне растет недовольство - в том числе среди немецких олимпийцев, пишет обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэль Асхельм.

"Вызывающая неоднозначные оценки монополия МОК оказалась в центре критики, прежде всего из Германии. Федеральное ведомство по картелям проверяет в настоящее время правомерность жесткого запрета на рекламу для спортсменов во время Олимпиады и требует внести изменения в регламент. В преддверии Олимпиады в Пхенчхане, - сообщает журналист, - все громче о себе заявляют главные участники спортивного события, требуя от МОК вознаграждения за свое участие в Играх".

"Мы выступаем за непосредственное финансовое участие спортсменов в прибыли, которую приносит Олимпиада", - говорит в беседе с FAZ Максимилиан Хартунг, президент основанного в прошлом году объединения, защищающего интересы немецких спортсменов. 28-летний фехтовальщик, сам дважды принимавший участие в Играх, представляет интересы ведущих спортсменов в Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB).

Хартунг говорит о двух возможных сценариях: "либо спортсмены получают от МОК больше свободы на участие в рекламе, либо финансовую компенсацию за использование их неимущественных прав организаторами", передает автор.

Позицию Хартунга разделяет трехкратный олимпийский чемпион по санному спорту Георг Хакль, говорится в статье.

До сих пор, согласно Уставу МОК, спортсменам запрещается открыто публиковать рекламу со своими спонсорами за девять дней до Олимпиады, во время Игр и три дня после. Критики утверждают, что это абсурд для тех атлетов, которые по больше части могут "продать" себя только благодаря Олимпиаде. Спортсмены не получают денег за участие в Играх, в то время как МОК зарабатывает миллионы на спортивном спектакле.

"Под давлением Федерального ведомства по картелям, разбирательства которого (...) направлены против МОК и DOSB, регламент на Играх в Пхенчхане будет несколько скорректирован. Но это коснется лишь немецких спортсменов", - пишет автор статьи.

Как указывает МОК, порядка 90% его доходов распределяется среди множества спортивных организаций, в результате чего выигрывают и сами спортсмены. "За прошлый четырехлетний период, с 2013 по 2016 год, МОК заработал 5,5 млрд долларов. Непонятно, какую часть из этих денег на деле получили спортсмены. Немалые суммы, - отмечает журналист, - исчезли по сомнительным каналам коррумпированных спортивных союзов".

По словам эксперта по картельному праву Марка Орта, "к сожалению, из-за конфликта интересов, спортивные союзы в случае с Олимпиадой не являются теми инстанциями, которые будут защищать интересы спортсменов". В конце концов, как национальные, так и международные спортивные союзы выигрывают от эксклюзивных прав на рекламу, которые они предоставляют своим спонсорам за огромные деньги, говорится в статье.